Lezita'dan Kahramanmaraş'a Yeni Tesis Yatırımı
Lezita'dan Kahramanmaraş'a Yeni Tesis Yatırımı

Lezita'dan Kahramanmaraş'a Yeni Tesis Yatırımı
05.02.2026 17:00
Lezita, Kahramanmaraş'ta entegre tesis yatırımıyla bölgeye iş imkanı ve piliç ekosistemi kuracak.

LEZİTA Genel Müdürü Mesut Ergül, Kahramanmaraş'ta hayata geçirdiği entegre tesis yatırımıyla, depremin yaralarını sarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, bir piliç ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Ergül, yemden rafa uzanan tüm süreçleri kapsayacak yatırımla bölgedeki 250 fason yetiştiriciden alım yapılacağını ve yüzlerce kişiye iş alanı açılacağını dile getirdi.

Türkiye beyaz et sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan Lezita, Kahramanmaraş'ta yaklaşık 130 milyon euroluk yatırımla kuracağı yeni entegre tesis ile bölgede yeni bir piliç ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki tesisinde günlük 450 bin piliç işleme kapasitesiyle faaliyet gösteren Lezita'nın yem ve kuluçkahane yatırımı Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kesimhane yatırımı ise Dulkadiroğlu ilçesinde başlatıldı. 2026'nın son çeyreğinde tamamlanarak üretime başlaması planlanan tesisin ilk etapta günde 100 bin, ikinci etapta ise 200 bin piliç işleme kapasitesine ulaşacağı belirtildi. Ayrıca fason yetiştiricilerin 600 bin metrekarelik kümes yatırımı yapmasına destek verileceği bildirildi.

'YENİ İŞ ALANLARI AÇMA GAYESİYLE HAREKET EDİYORUZ'

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, yemden rafa uzanan tüm süreçleri kapsayacak yatırımla bölgedeki 250 fason yetiştiriciden alım yapılacağını ve yüzlerce kişiye iş alanı açılacağını dile getirdi. Ergül, Kahramanmaraş'ı bir 'piliç üretim ve ihracat üssü' olarak kurguladıklarını söyledi. Ergül, "Bu yatırımla halen depremin yaralarını sarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş'ta, yeni iş alanları açma gayesiyle hareket ediyoruz. Yatırım kararında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan nüfusun, ekonomik protein kaynağına erişimini destekleme hedefi de etkili oldu. Lokasyon seçiminde ihracat pazarlarına ve limanlara yakınlık gibi faktörleri de göz önünde bulundurduk" dedi.

'YÜZLERCE, BİNLERCE TEDARİKÇİYE, İNSANA EKMEK KAPISI OLMAK İSTİYORUZ'

Ergül, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşadığımız talihsiz deprem sonrası bölgedeki kalkınmaya destek olmak, insanlara ekmek kapıları açmak, istihdam sağlamak ve ekonomik kaldıracın bir parçası olmak adına kolları sıvadık. Bölgeye umut olmak istiyoruz. Yüzlerce, binlerce tedarikçiye, insana ekmek kapısı olmak istiyoruz. Bölgede barınma ile ilgili sorunlar çözülmüş durumda. Şimdi vatandaşlarımıza yeni çalışma alanları yaratmamız gerekiyor. Bu, sadece sanayicinin, sermayedarın ya da biz yöneticilerin başarabileceği bir vizyon değil. Bölge halkının, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin bu yatırıma sahip çıkması, burada bir gelecek görmesi bizleri son derece heyecanlandırıyor."

'ÜRETİM KAPASİTEMİZİ YÜZDE 50 ARTIRMAYI ÖNGÖRÜYORUZ'

Kahramanmaraş'taki tesisi desteklemek üzere Niğde'de damızlık kümesi yatırımını tamamladıklarını dile getiren Ergül, "Gelecek yılın son çeyreğinde Lezita olarak toplam üretim kapasitemizi yüzde 50 artırmayı öngörüyoruz. Önceliğimiz ülkemizin gıda arz güvenliğine hizmet etmek olsa da ihracatta ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda bazı kritik hamleler yapmayı planlıyoruz. Orta Doğu'ya ve limanlara çok yakın olacağız. O pazarlardaki etkinliğimizi arttırabilmek için daha yoğun bir gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMCILARA REHBERLİK DESTEĞİ VERİYORUZ'

Fason yetiştiricilikle ilgili detayları paylaşan Lezita Canlı Faaliyetler Üretim Direktörü Onur Karaca ise sürdürülebilir bir yatırım için 45-50 bin civciv kapasiteli toplam 3 bin metrekarelik kümes kurulması gerektiğini, bunun da ortalama 600 bin dolarlık yatırım gerektirdiğini belirtti. Karaca, "Bu tesislere civciv, yem, veterinerlik hizmeti, kümes dezenfeksiyonu, piliçlerin toplanıp taşınması hizmetlerini bedelsiz sağladık. Yetiştiriciler ise işletme ve işçilik giderlerini karşıladı. Fason yetiştiricilerden yılda 6 ila 8 kez sağlıklı olarak yetiştirilen piliç alımı yapılıyor, 3 hafta içinde ödeme sağlanıyor. Yatırım 5-6 yılda kendisini amorti ediyor. Bu yatırımlara Tarım ve Orman Bakanlığı ve TKDK tarafından yüzde 60'a varan hibe destekleri sunuluyor. Bu konuda da yatırımcılara rehberlik ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

'ŞEHRİMİZE MORAL VE MOTİVASYON SAĞLAYACAK'

Ayrıca Lezita tesislerine ev sahipliği yapacak olan Dulkadiroğlu ilçesinde de fason yetiştirici adayları için eğitim çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Dulkadiroğlu Belediyesi'nin destek verdiği çalışmalarla gelecek yıl ilçede yüksek teknolojiyle yetiştiricilik yapılan kümeslerin faaliyete geçmesinin hedeflendiği de belirtildi. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bu yatırımı Kahramanmaraş'ın deprem sonrası kalkınma hedefleri açısından bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Akpınar, "Bu aslında Kahramanmaraş'a sahip çıkma adımıdır. Tekstilde şu anda biz ilk ikide, üçteyiz. Denizli'yle, Bursa'yla, Kocaeli'yle yarışıyoruz. Şimdi kümes hayvancılığı konusunda da aynı yarışa katılmış olacağız. Bu da Kahramanmaraş için çok büyük bir şans olacaktır" dedi.

'LEZİTA'NIN YATIRIMINI REFERANS GÖSTERİYORUZ'

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da bölgeye yatırımcı çekmek üzere yürüttükleri çalışmalarda Lezita'nın yatırımını referans gösterdiklerini dile getirdi. Lezita'nın yatırımını yakından takip ettiklerini kaydeden Buluntu, "Bu konuyla alakalı yatırım yapmak isteyenleri özellikle davet etmek istiyorum. Bu firmamızla temasa geçmelerini istiyorum. Hatta bizim aracılığımızla da birçok ortaklıklar kurulabilir. Yeni bir ekosistem gelişecek ve bu, şehrimize ciddi manada moral ve motivasyon sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Ekonomi

