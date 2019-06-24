Son Dakika Haberleri: LGS sınavından tam puan aldılar
Son Dakika Güncel Haber

LGS sınavından tam puan aldılar

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesi Şehit Ramazan US İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Kübra Su Fırtına ve Merkezefendi İlçesi Hacı Halil Bektaş Ortaokulu öğrencisi Mehmet Salih Beşkavak LGS sınavından tam not alarak Türkiye birincileri arasında yerlerini aldılar.

LGS sınavından tam puan aldılar, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesi Şehit Ramazan US İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Kübra Su Fırtına ve Merkezefendi İlçesi Hacı Halil Bektaş Ortaokulu öğrencisi Mehmet Salih Beşkavak LGS sınavından tam not alarak Türkiye birincileri arasında yerlerini aldılar.

1 Haziran'da yapılan 2019 yılı Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Sınavda 500 tam puan alan Fırtına Beşkavak isimli öğrencilerTürkiye birincileri arasında yerini tam not alarak aldılar. Sınavda hiç yanlış yapmayan Fırtına ve Beşkavak, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri sınav sorularında 20' soruya, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabacı Dil sınav sorularından 10'ar soruya doğru cevap vererek. Toplam 90 soruya doğru cevap veren Fırtına ve Beşkavak 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yerini aldılar. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:29 Kaynak: İHA
Türkiye, Denizli, LGS, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya kayısısı adı altında sahte ürün satanlara dava açılacak Bakan Çavuşoğlu: S-400'ü aldık, artık ne zaman getirileceği konuşuluyor HDP, Ekrem İmamoğlu'ndan beklentisini açıkladı Bakan Soylu'dan seçim değerlendirmesi: Bazen kazanmak kaybetmektir!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:20:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: LGS sınavından tam puan aldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]