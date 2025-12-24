Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyetinin aileleri, Ankara'ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyetinin aileleri, Ankara'ya geldi

Haberin Videosunu İzleyin
24.12.2025 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyetinin aileleri, Ankara\'ya geldi
Haber Videosu

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzereyken düşen uçakta bulunan Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere Libyalı askeri yetkililer ve aileleri Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aileleri ziyaret etti.

Düşen uçakta bulunan Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere Libyalı askeri yetkililer ve aileleri Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aileleri ziyaret etti.

Türkiye'ye gelen askeri heyeti taşıyan ve Libya'ya dönmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanından havalandıktan kısa bir süre sonra düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki heyet hayatını kaybetmişti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİ ANKARA'DA

Düşen uçakta bulunan Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere Libyalı askeri yetkililer ve aileleri Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libya'dan gelen görevlilere ve ailelerine bulundukları otelde taziye ziyaretinde bulundu.

KUR'IN-I KERİM OKUNDU

Bakan Güler ve Orgeneral Bayraktaroğlu, yaşanan elim kazadan dolayı üzüntülerini dile getirerek hem ailelerine hem de dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı temennisinde bulundu. Taziye ziyaretinde, hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düşmüştü. Kazada 5'i asker 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

Ankara Esenboğa Havalimanı, Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Havacılık, Türkiye, Ankara, Libya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyetinin aileleri, Ankara'ya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çığlıkları sokağı inletti Hamile kadını darbedip kapıya attılar Çığlıkları sokağı inletti! Hamile kadını darbedip kapıya attılar
Kalkıştan 30 saniye sonra alev aldı: Güney Kore’nin ilk ticari uzay roketi düştü Kalkıştan 30 saniye sonra alev aldı: Güney Kore'nin ilk ticari uzay roketi düştü
Babacan’dan Cumhur İttifakı’na yeşil ışık: Diyaloğa her zaman hazırız Babacan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık: Diyaloğa her zaman hazırız
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti
Emre Mor’dan sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe Emre Mor'dan sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe
Fenerbahçe, Musaba ile anlaşmaya vardı 3.5 yıllık imza Fenerbahçe, Musaba ile anlaşmaya vardı! 3.5 yıllık imza
Yerlikaya’dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama
Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 901’de yıktı Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 90+1'de yıktı
İşte Esenboğa’dan kalkan uçağın düşüş anı İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı

18:07
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi, TBMM’de kabul edildi
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi
17:48
TBMM’deki taciz skandalında istenen cezalar belli oldu
TBMM'deki taciz skandalında istenen cezalar belli oldu
17:47
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin
17:35
Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti
Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti
17:10
İşte Ankara’da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
16:58
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş’ten ’’Yok artık’’ dedirten altın tahmini
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten ''Yok artık'' dedirten altın tahmini
16:42
Sadettin Saran’ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
16:38
4.5 yıllık anlaşma Fenerbahçe ilk transferini yaptı
4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı
15:37
Refah payı gelecek mi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 18:37:39. #7.13#
SON DAKİKA: Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyetinin aileleri, Ankara'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.