Lidya Dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de - Son Dakika

Lidya Dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de

Türkiye'den kaçırılan ve 1997'de İtalya'da bir polis baskını sırasında ele geçirilen Lidya dönemine ait 1800 yıllık kefaret yazıtı, uzun hukuki sürecinin ardından bu gece Türkiye'ye getirildi. Yarın sabah uçakla Ankara'ya gönderilecek yazıtın önümüzdeki günlerde sergilenmesi bekleniyor.

Lidya Dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de, System.String[]

Türkiye'den kaçırılan bir tarihi eser daha ait olduğu topraklara getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 23 yıldır peşinde olduğu Lidya dönemine ait 1800 yıllık kefaret yazıtı, İtalya'dan geri alındıktan sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu gece Roma'dan İstanbul Havalimanı getirildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SERGİLENMEYE BAŞLANACAK

Lidya yazıtı görevliler tarafından uçaktan büyük bir titizlikle indirildi. İstanbul Havalimanı'nda kargo bölümüne alınan Lidya yazıtı yarın sabah uçakla Ankara'ya gönderilecek. Yazıtın önümüzdeki günlerde sergileneceği öğrenildi.

Lidya Dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de

MANİSA'DAKİ AKSYROS TAPINAĞI'NDAN ÇALIŞMIŞTI

Bir anne ve babanın, 2 oğlunun yaptığı hırsızlıktan duyduğu üzüntü ve pişmanlığın sonucu olarak hazırlattıkları söz konusu kefaret yazıtı, İtalyan jandarmasının tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele biriminin 1997 yılında bir antika tüccarının iş yerine yaptığı baskında ele geçirildi.

İtalyan makamları, yazıtın Anadolu uygarlığı olan Lidyalılara ait olabileceği şüphesiyle durumu Türk yetkililere bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı incelemeler sonucunda, 1800 yıllık yazıtın Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti'ndeki Apollon Aksyros Tapınağı'ndan bir şekilde kaçırıldığı tespit edildi.

HUKUKİ SÜREÇ 1998 YILINDA BAŞLATILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yazıtın Türkiye'ye iadesi için Roma Büyükelçiliği vasıtasıyla 1998 yılında hukuki süreci başlatırken, söz konusu tarihi eserin ülkeden izinsiz çıkarıldığı ve Türkiye'ye ait olduğuna dair deliller sunuldu.

Prato kentindeki birinci derece mahkeme 2012 yılında Türkiye aleyhine karar verirken, Türkiye bu kararı temyize götürdü.

İtalyan jandarması tarafından koruma altında tutulan tarihi eserle ilgili Floransa Temyiz Mahkemesi, 19 Şubat 2013'te mahkeme temyiz süreci sona erene kadar Prato Mahkemesinin kararının askıya alınmasına hükmetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Roma Büyükelçiliği ve Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin özenli takibi neticesinde Floransa Temyiz Mahkemesi 5 Kasım 2019'da Lidya yazıtının Türkiye'ye ait olduğu kararına hükmetmiş, eserin ait olduğu topraklara iade süreci resmen başlamıştı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli, 19 Eylül'de Floransa'ya bizzat giderek tarihi eseri teslim almıştı.

Kefaret, Türkiye, Ankara, İtalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 00:32

Son Dakika Yaşam Lidya Dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de - Son Dakika

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