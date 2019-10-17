Son Dakika Haberleri: Liseli gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Liseli gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Liseli gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na şiirle destek verdi.

Liseli gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na şiirle destek verdi.


Okul Müdürü Ahmet Basatemür tarafından kaleme alınan ve öğrenciler tarafından Türk Bayrağı oluşturularak okunan "İşte geliyor Türk'ün evlatları" adlı şiir, Vali Bilal Şentürk, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Vali Yardımcısı Rahmi Köse ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'in ve öğretmenlerin beğenisini topladı.

Vali Şentürk, gösterinin ardından oluşturulan tablodan ve şiirden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Şiirimizi kendimiz yazıyoruz, duygu ve düşüncelerimizi kendimiz yansıtıyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bir dönemde, bize zarar vermek isteyenlerin yoğunlaştığı bir dönemde bu atmosfer önemli. Sizin de bu bayraktarlığı yapmanız yakışır." dedi.

Okul Müdürü Basatemür de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Pençe operasyonlarıyla tüm amacı ülkeyi terör belasından arındırmak isteyen Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı operasyonunun vatandaş olarak kendisini gururlandırdığını ve "İşte geliyor Türk'ün evladları" şiiri kaleme aldığını söyledi.

Ayrıca sınıfların tamamında Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan duyguların anlatıldığı yazılar ve fotolar ile şehitlerin isimlerinin yer aldığı panolar oluşturuldu.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen'in Türkiye'ye yatırımını durdurduğu iddialarına yanıt geldi
Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe: 118 terörist etkisiz hale getirildi Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:21:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liseli gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]