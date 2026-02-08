Lookfor\'dan E-Ticarette Yapay Zeka Hackathon\'u

BOĞAZİÇİ Üniversitesi mezunu iki girişimci tarafından kurulan Lookfor, e-ticarette müşteri deneyimini yapay zeka ile geliştirmek amacıyla İstanbul'da hackathon düzenledi. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 25 bilişim öğrencisinin katıldığı etkinlikte, gençler e-ticarete yönelik yapay zeka ajanları geliştirdi. Lookfor, organizasyonla hem sektöre yenilikçi çözümler kazandırmayı hem de gençlere istihdam imkanı sunmayı hedefliyor.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu iki girişimci tarafından kurulan ve dünya genelinde 50'den fazla müşteriye hizmet veren Lookfor, e-ticarette müşteri ilişkilerini yapay zeka ile otomatikleştirmek amacıyla İstanbul'da hackathon düzenledi. Etkinlikte, Boğaziçi, Koç ve Bilkent başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 25 bilişim öğrencisi, gerçek müşteri senaryolarına yönelik yapay zeka ajanları geliştirmek için yarıştı. Lookfor, etkinlikle genç yetenekleri desteklemeyi, istihdam oluşturmayı ve Türkiye'den dünyaya açılmayı amaçlıyor.

Yarışmada birinci olan takım Enes Berat Güler, Emirhan Birben ve Yunus Emre Birben'den oluşurken, ikinci sırada Efe Değişmiş ile Ahmet Şükrü Kılıç yer aldı. Üçüncülüğü ise Mahmut Salman elde etti.

'AMACIMIZ MÜŞTERİ DENEYİMİNİ YAPAY ZEKA İLE GÜÇLENDİRMEK'

Lookfor Kurucu Ortağı ve CEO'su Ebrar Karaoğlu, "Lookfor'da e-ticaretteki müşteri deneyimini ölçeklendirmek ve geliştirmek için yapay zeka ajansları kuruyoruz. Bu ajanslar, bir müşteri siparişini iptal etmek istediğinde insana ihtiyaç duymadan süreci hızlandırarak yardımcı olabiliyor. Böylece markalara daha fazla tasarruf sağlıyor, müşterilerin yaşadığı uzun bekleme sürelerini azaltıyoruz. Bugün itibarıyla dünya genelinde 50'den fazla müşteriye hizmet veriyoruz. Buna rağmen hala iki kişilik bir ekip olarak yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'de bir şeyler inşa etme yaşı giderek düşüyor. Dünyada da bu dönüşüm yapay zeka sayesinde gerçekleşiyor. Biz de bu noktada şöyle düşündük: Bu gençleri nasıl bir araya getirebiliriz? Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi gibi okullardan mezun olan gençleri, hatta henüz 16 yaşında olup etkinliğimize katılan liseli arkadaşlarımızı nasıl aynı ortamda buluşturabiliriz?" dedi.

'GENÇLERE BİR İŞ ALANI VE İSTİHDAM İMKANI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Karaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu düşünceden yola çıkarak bir etkinlik düzenledik. Sonuç olarak, bugün tüm bu gençler bir araya geldi ve e-ticarete yardımcı olacak bir yapay zeka ajanı geliştirdi. Yarışma sonunda üç takım kazanan oldu. Biz bu etkinlikle birlikte gençlere bir iş alanı ve istihdam imkanı oluşturmak istiyoruz. Çünkü bu projeyi Türkiye'den başlattık ve katılan arkadaşlarımızın da Türk olmasını önemsiyoruz. Amacımız, buradan dünyaya açılmak. Bu bizim ilk projemizdi ve beklediğimizin üzerinde ilgi gördü. Yaklaşık 200 başvuru aldık. Bu başvurular arasından yalnızca 30 yarışmacıyı seçebildik, diğerlerini ise üzülerek reddetmek zorunda kaldık. Oysa başvuranların tamamı çok yetenekliydi. Bu yetenekli gençlerin sayısını daha da artırmak ve bu organizasyonu sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Bu nedenle etkinliği düzenli olarak devam ettirmeyi hedefliyoruz."

'E-TİCARET FİRMALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ YAPAY ZEKA İLE OTOMATİZE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Lookfor Kurucu Ortağı Hasan Baki Küçükçakıroğlu ise, "Lookfor'da e-ticaret firmalarının müşteri ilişkilerini yapay zeka ile otomatize etmeye çalışıyoruz. Bugün ise global operasyonlarımızı genişletmek ve ekibimizi büyütmek amacıyla bir hackathon düzenledik. Bu hackathonda başarılı olan arkadaşlarımızla iletişim halinde kalacağız ve aralarından uygun gördüklerimizi istihdam edeceğiz. Türkiye'den yola çıktık ve şu anda dünya genelinde 50'den fazla müşteriyle çalışıyoruz. Türkiye'de, agentic AI alanına ilgi duyan yetenekli gençlerden bazılarını istihdam ederek hem ülkemize hem de dünyaya değer katmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Yarışmada birinci olan, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Emirhan Birben (22), "Bugün kuzenim Enes Berat Güler ve kardeşim Yunus Emre Birben ile birlikte, Lookfor ve değerli ekibinin düzenlediği bir yarışmada geliştirdik. Bu yarışma, e-ticaret üzerine destek asistanı niteliğinde bir yapay zeka ajanı üretmeye yönelikti. Bu proje için çok çalıştık. Birkaç günümüzü tamamen buna ayırdık. Karşımıza çıkan sorular ve problemler oldukça değerliydi ve günümüzde de sıkça karşılaşılan konulardı. Biz de bu sorunlara çözüm üretmeye çalışarak projemizi adım adım geliştirdik. Bize bu fırsatı tanıdığı için Lookfor ve ekibine teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen dönemlerde düzenlenecek yarışmalarda daha iyi başarılara imza atabiliriz. Projemizin çıkış noktası, e-ticaret sitelerindeki yapay zeka destekli asistanların yetersiz olmasıydı. Bu sorunu çözmek için daha kapsamlı ve kompleks bir sistem geliştirdik. Farklı yapay zeka modellerine farklı görevler atadık. Bu sayede sorunları daha kolay çözülebilir hale getirdik ve her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tuttuk. Birinci olmayı beklemiyordum çünkü diğer rakiplerimiz de oldukça iyiydi. Projelerine çok başarılı çözümler eklemişlerdi. Bu nedenle kazandığımız için çok mutluyum" diye konuştu.