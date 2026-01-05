Soygunla gündeme gelen dünyaca ünlü müzede grev kararı - Son Dakika
Dünya

Soygunla gündeme gelen dünyaca ünlü müzede grev kararı

Soygunla gündeme gelen dünyaca ünlü müzede grev kararı
05.01.2026 17:49
Fransa'da 2025'te yaşanan soygunla gündeme gelen dünyaca ünlü Louvre Müzesi çalışanları aralık ayındaki grevlerinin ardından yeniden greve gitme kararı aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin çalışanları, sendikaların çağrısıyla yeniden greve gitme kararı aldı.

Fransa basını, Genel Emek Sendikası (CGT), Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT) ve SUD Sendikası'nın hükümetin müze yönetimi ile ilgili sözlerini yeterli bulmayarak çalışanlara yeniden grev çağrısı yaptığını duyurdu.

MÜZEDE ÇALIŞAN 350 KİŞİ GREVDE

Sendikaların çağrısı ile müzenin farklı birimlerinde çalışan yaklaşık 350 kişinin greve gitme kararının, müze hizmetlerini olumsuz etkilediği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Müze çalışanları 15 Aralık'ta kötü çalışma koşulları ve güvenlik sorunları nedeniyle 3 günlük greve gitmişti. Sendikalar, Louvre Müzesi'ndeki teknik aksaklıklar ve elverişsiz bina koşullarına dikkati çekmişti. Çalışanlar müzede meydana gelen su baskını gibi kazaların binanın bakımsız durumundan kaynaklandığını ve öngörülebilir olduğunu belirterek, yönetimi yeterli önlemleri almamakla suçlamıştı.

Louvre Müzesi'nde 26 Kasım'da, bir vananın yanlışlıkla açılması sonrası Mısır antik eserlerinin olduğu bölmedeki odalardan birinin tavanından su sızıntısı yaşanmış ve yüzlerce eser zarar görmüştü.

TARİHİ ESERLER ÇALINMIŞTI

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü müzeye 19 Ekim sabahı soygun düzenlenmişti.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 kişi 29 Ekim, 1 zanlı ise 2 Kasım'da tutuklanmıştı. Müzeden çalınan eserlerin değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

Louvre Müzesi, Kültür, Fransa, Paris, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Soygunla gündeme gelen dünyaca ünlü müzede grev kararı

18:13
