Lübnan Cumhurbaşkanı: "İsrail'le deniz sınırının çizimi, karadan Ra's en-Nakura noktasından başlayacak" - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail-Lübnan deniz sınırının, karadan, ülkenin güneyindeki Ra's en-Nakura bölgesinden başlayan hat temelinde yapılacağını belirtti.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu bulunan BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Genel Komutanı General Stefano Del Col'ü kabul eden Avn, yaptıkları görüşmede, "(İsrail'le) Deniz sınırının çizimi, karadan Ra's en-Nakura noktasından başlayan hat temelinde yapılacak. Bu, işgal altındaki Filistin kıyı adalarına yönelik muhtemel bir etkiyi hesaba katmadan orta hat olarak bilinen genel ilkeye dayalı olarak yapılacaktır." dedi.

General Stefano Del Col da Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırlarının belirlenmesi için yürütülen müzakerelerden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ra's en Nakura, iki ülke arasındaki son sınır bölgesi olma özelliği taşıyor.

Lübnan ile İsrail arasında BM himayesinde başlayan deniz ve kara sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerin 1. turu 14, 2. turu 28, 3. turu 29 Ekim'de, 4. turu 11 Kasım'da yapılmıştı. Müzakerelerin 5'inci turunun ise 2 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.