Lübnan'dan Azerbaycan-Ermenistan gerginliğini diplomatik yollarla çözme çağrısı - Son Dakika

Lübnan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginliğin diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan ile Azerbaycan arasında "alevlenen şiddet olaylarından" üzüntü duyulduğu belirtildi.

Lübnan'ın, Birleşmiş Milletler'in (BM) sözleşmesi doğrultusunda ülkelerin bölgesel barışı ve içişlerine müdahale etmeme yönündeki değişmez tutumu bağlamında Dağlık Karabağ bölgesi meselesinin diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulunduğu vurgusunun yapıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lübnan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tarafları gerginliği düşürmeye davet eden çağrısına katılmasının yanı sıra barışçıl yollarla çözüme kavuşturma çabalarını destekliyor ve bu konuda Avrupa Birliği'nin çabalarını da memnuniyetle karşılıyor."