İstanbul'da metro arızası, seferler aksıyor - Son Dakika
İstanbul'da metro arızası, seferler aksıyor

24.12.2025 21:16  Güncelleme: 22:20
İstanbul'da M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Haliç Metro İstasyonu çevresindeki elektrik hattında meydana gelen arıza sebebiyle, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı seferler uygulanıyor. Yetkililer, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İstanbul'da M2 Yenikapı– Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

SEFERLER TAKSİM'DEN AKTARMALI

Açıklamada, metro seferlerinin Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı ve gecikmeli şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

ARIZA HALİÇ ELEKTRİK HATTINDA

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, arızanın Haliç Metro İstasyonu civarındaki elektrik hattında meydana geldiği ve hatta kıvılcım çıktığı öğrenildi.

İTFAİYE VE TEKNİK EKİPLER OLAY YERİNDE

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri inceleme yaparken, teknik ekiplerin de arızanın giderilmesi için çalışma başlattığı belirtildi.

Arıza nedeniyle Yenikapı istikametine seferler durdurulurken, metro hattında ulaşım tek yönde devam ediyor.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Yaşanan aksaklık nedeniyle Haliç Metro İstasyonu başta olmak üzere bazı duraklarda yoğunluk meydana geldi.

Kaynak: AA

Hacıosman, İstanbul, Ulaşım, Güncel, Taksim, Haliç, Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • fbeyza1017 fbeyza1017:
    İstanbul belediyesi iyi çalıyor pardon çalıŞıyor 6 2 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    herşey güzel oluyo oh mis 2 0 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    şimdi belediyeyi suçlayanlar cikar ;))) 0 2 Yanıtla
