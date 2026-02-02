Macron'dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri - Son Dakika
Macron'dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri

Macron'dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri
02.02.2026 19:29
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Afrika'daki bazı liderleri hedef alan planların hayata geçirilmesi için Fransız istihbaratına doğrudan onay verdiğini öne sürdü. ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasından esinlendiği ileri sürülen Macron'un hedefinde ise Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Madagaskar liderlerinin olduğu iddia edildi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Afrika'da bazı liderlerin "ortadan kaldırılmasını" hedefleyen gizli istihbarat operasyonlarına yetki verdiğini iddia etti.

"MADURO'NUN KAÇIRILMASINDAN ESİNLENİLDİ"

SVR tarafından yapılan açıklamada, Macron yönetiminin, Fransa'nın Afrika kıtasında son yıllarda yaşadığı nüfuz kaybının ardından bölgede yeniden etkili olmayı amaçladığı savunuldu. Açıklamada, Paris'in bu süreci "siyasi bir geri dönüş" olarak gördüğü ileri sürüldü.

Rus istihbaratından Macron hakkında Afrika'ya yönelik operasyon iddiası

Fransa'nın eski sömürgeleri olan bazı Afrika ülkelerinde halkçı ve egemenlik yanlısı güçlerin iktidara gelmesinin, Paris yönetimi açısından ciddi kayıplara yol açtığı ifade edilen açıklamada, bu yönetimlerin, Fransa'nın siyasi ve ekonomik çıkarlarına hizmet etmeyi reddettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Macron'un, Afrika'daki bazı liderleri hedef alan planların hayata geçirilmesi için Fransız istihbaratına doğrudan onay verdiği iddia edilerek bu yaklaşımın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik daha önceki girişimlerden esinlenmiş olabileceği dile getirildi.

"BURKİNA FASO'DAKİ DARBE VE DEVLET BAŞKANI İBRAHİM TRAORE'YE YÖNELİK BİR SUİKAST GİRİŞİMİNDE FRANSA'NIN PARMAĞI VAR"

Burkina Faso'da 3 Ocak'ta yaşanan darbe girişimine Fransa'nın dahil olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, darbe planının, Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore'ye yönelik bir suikast girişimini de kapsadığı iddia edildi. Söz konusu girişimin başarısız olduğu ancak Fransa'nın Sahel-Sahra bölgesinde istikrarsızlaştırma faaliyetlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

Rus istihbaratından Macron hakkında Afrika'ya yönelik operasyon iddiası
İbrahim Traore

"MALİ, ORTA AFRİKA VE MADAGASKAR LİDERLERİ HEDEF ALINACAK"

Bu kapsamda Mali'de yakıt konvoylarına saldırılar düzenlendiği, şehirleri kuşatma girişimlerinde bulunulduğu ve sivillere yönelik terör eylemleri düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu eylemlerle Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita yönetiminin devrilmesinin hedeflendiği iddia edildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de benzer planların bulunduğu savunulan açıklamada, Ekim 2025'te yönetim değişikliğinin yaşandığı Madagaskar'ın da hedef ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı. Açıklamada, Paris'in, BRICS ile ilişkileri geliştirme yönünde adımlar atan Madagaskar yönetimini devirmeyi ve kendisine bağlı bir yönetimi yeniden tesis etmeyi amaçladığı savunuldu.

Fransa'nın Afrika'da çeşitli silahlı ve terörist gruplara doğrudan destek verdiği iddia edilen açıklamada, bu politikanın kıtadaki istikrarsızlığı artırdığı ve Fransa'nın bölgedeki itibar kaybını derinleştirdiği öne sürüldü.

Rus istihbaratından Macron hakkında Afrika'ya yönelik operasyon iddiası
Assimi Goita
Kaynak: AA

