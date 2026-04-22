Mağazaları 5G çağına uygun şekilde yeniledi, şimdi de cihazları ‘beş’leyecek Turkcell’den 5G uyumlu cihazlarda dev kampanya

22.04.2026 11:57
Turkcell, 5G’ye erişimi yaygınlaştırmak amacıyla farklı marka ve model 5G uyumlu cihazlarda 20 Mayıs’a kadar sürecek kapsamlı bir kampanya başlattı. iPhone 17 serisi, tüketici kredisiyle peşin fiyatına 3 taksitle Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da satışa sunuldu.

27 Nisan itibarıyla belirli Samsung Galaxy modelleri de yüzde 50’ye varan indirimler ve peşin fiyatına 3 taksit seçeneğiyle vitrinlerde yerini alacak. Ayrıca Xiaomi, Vivo, Oppo ve Tecno markalarının farklı modelleri de aynı tarihte peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla satışa çıkacak.

Türkiye’nin 5G dönüşümüne öncülük eden Turkcell, 5G erişimini yurt çapında yaygınlaştıracak cihaz kampanyalarına devam ediyor. Başta iPhone ve Samsung olmak üzere farklı marka ve modelde 5G uyumlu cihazlar, avantajlı ödeme seçenekleri ve peşin fiyatına taksit imkanıyla Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da satışa sunuluyor. Taksit seçeneklerinden, yalnızca tüketici kredisi ile alım yapan bireysel Turkcell müşterileri faydalanabiliyor.

“Mağazaları yeniledik, şimdi de her bütçeye uygun 5G uyumlu cihazı müşterilerimizle buluşturuyoruz”

Turkcell’in 5G teknolojisini bütüncül bir ekosistem olarak gördüğüne değinen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, bu çerçevede ilk olarak Turkcell mağazalarını yenilediklerini belirtti.

Özdal; “Turkcell olarak önceliğimiz, 5G erişimini yurt çapında yaygınlaştırmak ve 5G dönüşümüne hız kazandırmak. Bu anlayışla mağazalarımızın fiziksel ve dijital altyapısını da 5G çağına uygun şekilde yeniledik. Şimdi de telefonları ‘beş’liyoruz. Her bütçeye uygun farklı marka ve model 5G uyumlu cihazları, avantajlı finansman çözümleriyle mağazalarımızda ve Pasaj’da müşterilerimizle buluşturuyoruz. Hedefimiz, yenilenen mağazalarımız, güçlü altyapımız ve teknolojimizle ‘Turkcell gücünde 5G’yi tüm Türkiye’nin deneyimleyebilmesini sağlamak” dedi.

iPhone 17 serisi peşin fiyatına 3 taksitle satışta

Sadece bireysel Turkcell müşterileri için geçerli olacak kampanyalar kapsamında ilk etapta, iPhone 17 256GB modelleri peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla Turkcell müşterileriyle buluşuyor. iPhone 17 modelinde 20 Mayıs’a kadar sunulan taksit imkânı, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde ise yalnızca 20-26 Nisan tarihleri arasında sunulacak.

Sınırlı sayıda seçili Samsung Galaxy modelinde 5 gün süreyle yüzde 50’ye varan indirimler

Kampanya kapsamında seçili Samsung Galaxy modelleri de yüzde 50’ye varan indirimlerle vitrinlerde ve Pasaj’da yerini alacak. Yüzde 50’ye varan indirim seçenekleri yalnızca 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında, sınırlı sayıda seçili Samsung Galaxy modellerinde geçerli olacak.

Xiaomi, Vivo, Oppo ve Tecno’nun seçili modellerinde peşin fiyatına 6 taksit seçeneği

Son olarak Xiaomi, Vivo, Oppo ve Tecno’nun 5G uyumlu seçili modellerinde peşin fiyatına 6, Samsung’un belirli model ve cihazlarında peşin fiyatına 3 taksit avantajı da müşterilerin beğenisine sunulacak.

Kampanyalarla ilgili detaylara www.turkcell.com.tr/pasaj internet sitesi üzerinden ve Turkcell uygulamasından ulaşabiliyor.

Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun
Diyarbakır-Bingöl yolunda midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı Diyarbakır-Bingöl yolunda midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
Otelde ölü bulunan Hollandalı kardeşlerin böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıktı Otelde ölü bulunan Hollandalı kardeşlerin böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıktı
Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen’den Okan Buruk’a mesaj Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen'den Okan Buruk'a mesaj
Türkiye Basın Federasyonu’dan Özgür Özel’e “tehditkâr dil” eleştirisi Türkiye Basın Federasyonu’dan Özgür Özel’e “tehditkâr dil” eleştirisi

12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
11:29
Türkiye’de bir ilk Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
Türkiye'de bir ilk! Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
11:27
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:44
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı Dehşet anları kamerada
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
10:22
Milyonerin oğlunun acı sonu Cesedi parçalanmış halde bulundu
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu
10:03
Öcalan’dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
09:41
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye muhalefetten destek yok
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok
