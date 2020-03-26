MAHKEME SALONLARINDAN NEZARETHANEYE.... AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ADLİYESİNDE KORONAVİRÜS... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MAHKEME SALONLARINDAN NEZARETHANEYE.... AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ADLİYESİNDE KORONAVİRÜS... - Son Dakika

MAHKEME SALONLARINDAN NEZARETHANEYE.... AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ADLİYESİNDE KORONAVİRÜS...

7 saat önce

AVRUPA'nın en büyük adliyesi olduğu belirtilen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, koronavirüs salgını sonrası kapsamlı önlemler alındı.

MAHKEME SALONLARINDAN NEZARETHANEYE.... AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ADLİYESİNDE KORONAVİRÜS..., System.String[]

AVRUPA'nın en büyük adliyesi olduğu belirtilen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, koronavirüs salgını sonrası kapsamlı önlemler  alındı. DHA, özel izinle girdiği adalet  sarayında mahkeme salonlarından, nezarethanelere, infaz bürolarından yemekhanelere kadar her bölümde alınan tüm yoğun tedbirleri görüntüledi.

İstanbul Başsavcıvekili Zafer Koç, duruşmaların ertelenmesi, yakalama ve ifade alma işlemlerinin SEGBİS üzerinden yapılmasıyla birlikte yapılan işlem sayısının yüzde 85 oranında düştüğünü açıkladı. Başsavcıvekili Koç, esnek dönüşümlü çalışma modeli uygulanarak hakim, savcı ve yargı personeli sayısını ise dörtte bire düşürdüklerini bildirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun en fazla olduğu adliyelerde öncelikli önlemler alındı. 650 hakim, 270 savcı toplam 5 bin yargı çalışanı ve günlük 45 bin insan sirkülasyonunun olduğu İstanbul Adalet Sarayı'nda da koronavirüs tedbirleri hızla uygulamaya geçirildi. DHA, İstanbul Adalet Sarayı'nda alınan önlemleri yerinde görüntüledi.

ÖNCE ATEŞ ÖLÇER SONRA DEZENFEKTAN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer Koç,  HSK ve Adalet Bakanlığı'nın aldığı önlemlerle İstanbul Adalet Sarayı'nda tüm tedbirlerin en başından itibaren alındığını ve yoğunlukla devam ettirildiğini belirterek "Başsavcımız başkanlığında, Başsavcıvekili olarak ben ve ekibimizle sık sık toplantılar yapıyor, önlemlerimizi gözden geçiriyoruz. Adliyenin artık tek bir girişi var. Bu girişte atrium alanına geçiliyor. Bu bölge vatandaş, avukat, polis ve jandarmanın giriş yaptığı alan. Binaya girerken öncelikle ateş ölçerle tek tek dikkatli şekilde ölçüm yapılıyor. Ateşleri belirlenen seviyenin üstünde olursa, ilgili sağlık kuruluşlarına haber vererek ve yönlendirerek adliyeye almıyoruz. Bunun sonrasında dezenfekte malzemelerle eller dezenfekte ediliyor" diye konuştu.

YARGI ÇALIŞANLARI 4'TE 1'E DÜŞTÜ

Adliyede 650 hakim, 270 savcının da aralarında olduğu toplamda 5 bin personel bulunduğunu belirten Başsavcıvekili Koç "Esnek dönüşümlü çalışma sistemine geçildikten sonra dörtte bire indirildi. Her birim gerektiği kadar personel bulunduruyor. Her bir mahkeme acil işler için görev yapıyor. Örneğin ağır ceza mahkemelerinden sadece bir mahkeme açık, her birim mahkemesinde bir hakim bulunuyor. Örneğin ağır ceza mahkemelerinden biri açık, ticaret mahkemelerinden biri görevli olarak çalışıyor. Diğer mahkemelerde de aynı durum geçerli. Sadece acil işlemler yapılıyor. Duruşmalar ertelendiği için duruşma salonlarımız genellikle boş ve kapalı" diye konuştu.

TEMİZLİK PERSONELİ TAM KADRO

Başsavcıvekili Koç, hakim, savcı ve yargı personelini dörtte bir oranında düşürürken, temizlik personelinin ise tam kadro çalıştığını vurguladı. Koç "Hijyenin, temizlik ve güvenliğin sağlanması için ilgili personel tam kadro çalışıyor" dedi.

AVUKAT VE VATANDAŞ YÜZDE 85 AZALDI

Gelen avukat ve vatandaş sayısında da çok büyük oranda azalma olduğunu belirten Başsavcıvekili Zafer Koç, "Müracaat savcılığı büromuza gelen, normal günlerde 250 başvuru var ise, gün gün takip ediyoruz, 30-40 'a indi. Bu kaldırılabilir bir sayı. Bu şekilde gidilirse herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

EN KALABALIK KORİDORLAR BOŞALTILDI

Adliyenin en yoğun ve kalabalık ilamat, infaz ve yakalama bürosunun bulunduğu koridorlarında yeni bir çalışma düzenine geçildiğini belirten Başsavcıvekili Koç "Mahkemelerce haklarında hapis cezası veya diğer cezalar verilmiş kişilerin getirildiği bu koridorlar, salgın hastalık öncesi polis ve jandarma eşliğinde yakalamalı infazı olan şahıslar getiriliyor, işlemler yapılıyordu. Alanın havasızlığı ve yetersizliğini düşünerek yeni bir sisteme geçtik" dedi.

SEGBİS SORUNSUZ İŞLİYOR

Önlemler kapsamında tutuklu ve acil işler için kişilerin adliyeye getirilmeden dinlenmesi, tutuklu ve hükümlülerin mümkün olduğunca cezaevlerinden çıkartılmaması için SEGBİS sisteminin kullanıldığını belirten Başsavcıvekili Zafer Koç, "İlerleyen süreçte tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinden hiç çıkartılmaması için SEGBİS sistemiyle cezaevlerine bağlanarak dinleniliyor. Böylece duruşmaya getirilmemiş oluyor. SEGBİS sisteminde bu süreçte herhangi bir sorun yaşanmadı. Sadece cezaevlerinden değil Türkiye'nin dört bir yanından SEGBİS ile ifade alınabiliyor" dedi.

CÜBBELER ASKIDA

Adalet sarayında mahkeme salonlarında koltukların üzerinde baro odalarında da askılarda cübbeler dikkat çekti. Esnek dönüşümlü sistemle çalışan mahkemeler dışında duruşma salonlarının kapıları kilitli. Koridorlar boş. Yakalama kararıyla zorunlu olarak adliyeye getirilen şüpheliler ise özel bir bölümde bekletiliyor. Sürekli dezenfekte edilen binada nezarethanelerin de boş olduğu dikkat çekiyor. Vatandaşlar ile adliye personelinin temasını da kesmek için, evrak işlemleri camlara açılan küçük bölmelerden yapılıyor. Adliyenin yemekhanesinde de tüm sandalyeler toplu halde, yemekler paket edilerek görevli personele teslim ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-istanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer koç ile röportaj

-Çağlayan Adliyesindeki dezenfekte çalışmaları

-Muhabir anonsları ( Hilal Öztürk)

-Boş duruşma salonları

-Boş nezerethaneler

-SEGBİS sisteminin kullanıldığı duruşma salonu

-Adliyeden genel ve detay görüntüler


Çağlayan Adalet Sarayı, Koronavirüs, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:40 Kaynak: DHA

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