Bu arada Erbaş, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.