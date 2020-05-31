MALATYA Bakan Kurum Hedefimiz her yıl 300 bin konutu dönüştürmek - Son Dakika

MALATYA Bakan Kurum Hedefimiz her yıl 300 bin konutu dönüştürmek

Bakan Kurum: Hedefimiz her yıl 300 bin konutu dönüştürmekÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hem depremde hasar gören hem de ihtiyaç duyulan alanlarda altyapı çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz her yıl 300 bin konut dönüştürerek 5 yılda acil öncelikli 1,5 milyon konutun...

Bakan Kurum: Hedefimiz her yıl 300 bin konutu dönüştürmek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hem depremde hasar gören hem de ihtiyaç duyulan alanlarda altyapı çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz her yıl 300 bin konut dönüştürerek 5 yılda acil öncelikli 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır" dedi.

Bakan Kurum, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyülüğündeki depremin etkilediği Malatya'nın Pütürge ilçesini ziyaret etti. Bakan Kurum, depremde evleri hasar görenler için yapımı devam eden Pütürge TOKİ Deprem Konutları şantiye alanında incelemelerde bulundu. Şantiye alanında bilgi alan Bakan Kurum, millet bahçeleri, kentsel dönüşüm, altyapı, kanalizasyon, içme suyu, yürüyüş yolu, bisiklet yolu gibi şehircilik adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefler doğrultusunda tüm teşkilatlarıyla çalıştıklarını belirterek, "Pandemi sürecinde de çalışmaları video konferans toplantılarıyla takip ettik. İllerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, şehirlerimizde sorunlar neyse bunları çözmek adına toplantılar gerçekleştirdik ve bu toplantılarda gereken kararlarla hızlı bir şekilde sahada aksiyon almaya gayret gösterdik. Tabii bu toplantılarda şehirler adına yaptığımız işler 2023'ün Türkiye'si adına attığımız adımlardı. Artık pandemi süreci tamamlandı ve 1 Haziran itibariyle de normalleşme sürecine başladık" dedi.

'MALATYA'YA 4 BİN 244 KONUT'

24 Ocak'ta yaşanan depremle ilgili yapılan çalışmaları anlatan Bakan Kurum, depremin etkilediği Malatya'ya 4 bin 244 konut yapılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Hem Elazığ'da hem Malatya'da vatandaşımızın barınma ihtiyacı neyse bu ihtiyacı karşılamak adına ve köklü bir kentsel dönüşüm yapıyoruz. Şimdi Malatya'da 7 ayrı projede hem merkezlerde hem de kırsal alanlarda, köylerimizde projeleremizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Malatya'da 4 bin 244 konutun yapım sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu süreçte 48 bin binada hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdik. Çok hızlı bir şekilde bu hasar tespit çalışmalarını yaptık ve 136 bin bağımsız bölümü içeren hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Bu çalışmalar sürerken de biz hızlı aksiyon almak adına yeni Malatya adına yapılacak tüm projeleri sahada başlatarak, vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde bir yıl içerisinde tüm konutları bitirme gayretine girdik ve fiilen de sahada yaklaşık 2 bin 400 konutun inşasına başladık. Şu an Pütürge'de inşaatlarımızın kabaları bitmek üzere. İnşallah yıl sonuna kadar Pütürge'deki konutlarımızın teslimlerini yapacağız."

'2023'E GİDEN YOLDA ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATMIŞ OLACAĞIZ'

Kurum, tüm dünyaya örnek olacak şekilde deprem esnasında ve sonrasında kentsel dönüşüm ve afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına hızlı bir şekilde bu projeleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Gerçekleştireceğimiz bu projeler yöresel mimariye uygun şekilde tasanlandı. Bu tasarımlar çerçevesinde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçları okul, cami, yeşil alan, yürüyüş yolu, bisiklet yolu gibi ihtiyaçlarını da içeren projeler olacak. İnşallah bittiğinde 2023'e giden yolda hem Malatya'mız hem de ilçelerinde çok önemli adımları atmış olacağız. Söz verdiğimiz şekilde de bu projelerimizi gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

'MİLLET BAHÇESİ İNŞASI'

'100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında ihaleler gerçekleştirip kuraların da çekildiğini anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"İnşallah onları da Haziran ayı sonuna kadar ihalelerini hızlı bir şekilde yapmak suretiyle, etaplar halinde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını giderecek bu projeyi de gerçekleştireceğiz. Malatya'da 678 sosyal konut projemiz var bu kapsamda, kuraları da önümüzdeki haftadan itibaren çekip vatandaşlarımıza sosyal konutlarını teslim ediyor olacağız. 81 ilimizde sadece illerimizde değil ilçelerimizde millet bahçeleri projelerimiz var. Malatya'da da merkezde 56 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi inşası gerçekleştiriyoruz. İnşallah yıl sonu gelmeden bu projeyi de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

'HEDEF HER YIL 300 BİN KONUT'

Bakan Kurum, hem depremde hasar gören hem de ihtiyaç duyulan alanlarda altyapı çalışmaları yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Malatya'da yurt dışı kredilerle İller Bankası Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesinin ortak yürüttüğü proje çerçevesinde 600 milyon liralık yatırımı Malatya'ya kazandırıyoruz. Bunun da çalışmalarına bu yıl içerisinde başlayacağız. Hızlı bir şekilde bu projeleri tamamlamış olacağız. Bunun dışında Malatya'da uzun zamandır bekleyen bir kentsel dönüşüm çalışmamız vardı onun da ihalesini bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Haziran ayı içerisinde ihalesi yapılmış olacak ve hızlı bir şekilde orada kentsel dönüşüm projelerini yapıyor olacağız. Hedefimiz her yıl 300 bin konut dönüştürerek 5 yılda acil öncelikli 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır. 'Türkiye'nin her yerinde dönüşüm' diyoruz. 'Yerinde, gönüllü, hızlı' diyoruz ve inşallah bu doğru örnekleri vatandaşlarımıza anlatmak suretiyle ülkemizdeki yapı stokunu kararlı bir şekilde yenilemiş olacağız."

MALATYA Bakan Kurum Hedefimiz her yıl 300 bin konutu dönüştürmek

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 03:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALATYA Bakan Kurum Hedefimiz her yıl 300 bin konutu dönüştürmek - Son Dakika

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