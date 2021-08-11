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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Yeni Cami Restorasyon çalışmaları inceledi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Yeni Cami Restorasyon çalışmaları inceledi

11.08.2021 16:03
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Yeni Cami Restorasyon çalışmaları inceledi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Ocak depreminin ardından hasar gören ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Yeni Cami'de AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte incelemelerde bulundu.

1893 yılında yaşanan depremden sonra tamamen yıkılan ve Sultan 2. Abdülhamid döneminde yenilenen Yeni Caminin, 24 Ocak 2020 yılında yaşanan depremin ardından aldığı hasar sonrasında restorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Malatya'nın sembolü haline gelen ve uzun yıllardır merkezde ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilen Yeni Cami'nin 2020 yılının Ekim ayında başlayan ve şuanda devam eden restorasyon çalışmalarını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci inceleyerek ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yeni Cami'de yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler veren Müellif firma yetkilisi Semih Akbal, "24 Ocak depreminden sonra yapılan ihale sonucunda 2020 Ekim ayında yer teslimini aldık. Hızlı bir şekilde imalatlarımıza devam ediyoruz. Restorasyon çalışmaları çok hızlı ilerlemeyen işler ancak buna rağmen çalışmalarımızı elimizden geldiğince yoğun bir şekilde sürdürerek camimizi ibadete açmaya çalışıyoruz. Camimizde güçlendirme adına dokunulmayacak herhangi bir alan kalmayacak şekilde imalatlarımız devam ediyor" dedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Savaş Özdemir ise, "24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında hızlı bir şekilde projeleri tamamlanıp 2020'nin Eylül ayında ihale sürecini başlatmıştık. 12 Ekim'de yer teslimi yapıldıktan sonra 13 Ekim'de şantiye çalışmalarına başlanıldı. İş bitim tarihi 7 Aralık 2021 ancak biz biran önce merkezi camimizi ibadete açabilmek için hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. En kısa zamanda da açılışımızı yapacağız inşallah" açıklamalarında bulundu.

Yeni Cami'de yapılan restorasyon çalışmalarının hızlanması noktasında müellif firma yetkilileriyle görüştüklerini söyleyen Başkan Gürkan, "24 Ocak depreminde Malatya'da özellikle Pütürge, Kale, Doğanyol, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimiz ağır şekilde etkilendi. Merkezde depremden olumsuz yönde etkilendi. Yeni Camimizde depremden etkilenen, vakıflar tarafından tescil edilmiş bir yapı hüviyetindeydi. Camimiz depremden etkilenince ister istemez ibadete kapanma durumu ve akabinde zarar, ziyan tespiti gerçekleştirildi. Daha sonraki süreçte rölöveleri, restorasyon projeleri gerçekleştirilerek ihale sürecine getirildi. İhale sürecinin ardından hemen restorasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların daha hızlanmasını temenni ediyoruz. İlgili arkadaşlar çalışmaların Aralık ayının sonlarına doğru bitirileceğini ifade ettiler. Tabi camimizin merkezi bir cami olması nedeniyle bir an evvel ibadete açılması noktasında ilgili müellif firmayla da görüştük. Kendileri de yoğun bir çalışma örneği göstereceklerini ifade ettiler. Çalışmaların zamanından erken bitirilmesi sağlanırsa hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında hem de merkezi bir camide restorasyonla birlikte güzelliğin vatandaşlarımıza gösterilmesi açısından önemli olacağına inanıyorum. Çalışmaları yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, restorasyon çalışmalarını yapan bakanlığımıza, vakıflar bölge müdürlüğümüze ve müellif firmamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'de inceleme gezisinde yaptığı açıklamada, "24 Ocak depreminde zarar gören ve Malatya'nın merkez camilerinden birisi olan Yeni Camiinin restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalar devam ediyor. 24 Ocak depreminin üzerinden bir hayli zaman geçti ve bu sürecin hızlanması noktasında gerek milletvekili arkadaşlarımız gerekse Büyükşehir Belediye Başkanımız çalışmaların hızlandırılması noktasında takip ediyoruz. Bakıldığında camimizin aslı gibi onarılması ve Malatya'ya kazandırılması da önemli. İhale bitim tarihi 2021 Aralık ayı ama belirtilen tarihten önce çalışmaların bitirilip teslim etme noktasında müellif firma gayret gösteriyor. İnşallah önemli bir aksaklık çıkmaz ve bu süre içerisinde ibadete açılır. Hem Malatyalılar hem de cami etrafında bulunan esnaflar camimizin ibadete açılmasını istiyorlar. İnşallah başarılı bir şekilde çalışmalar tamamlanır ve camimiz ibadete açılır. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Restorasyon, Yeni Cami, Malatya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Yeni Cami Restorasyon çalışmaları inceledi - Son Dakika


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