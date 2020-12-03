Malatya Büyükşehir Voleybol takımı erteleme maçını kazandı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Voleybol takımı erteleme maçını kazandı

03.12.2020 17:01
Malatya Büyükşehir Voleybol takımı erteleme maçını kazandı, System.String[]

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ertelenen 6.hafta karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Gümüşhane takımlarından Ünsal Group Şiran Akademi'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ertelenen 6.hafta karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Gümüşhane takımlarından Ünsal Group Şiran Akademi'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı aldığı bu galibiyet sonrasında ligde 3'üncü sıradaki yerini korudu.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol takımı, korona virüs vakaları nedeniyle ertelenen 6. Hafta maçı olan Ünsal Group Şiran Akademi voleybol takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta sonu lig lideri Cizre Belediye karşısında aldığı mağlubiyet sonrasında ligde ikinci mağlubiyetini alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, erteleme maçında Ünsan Group Şiran Akademi karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle 15 puanla 3'üncü sıradaki yerini korudu.

İlk setin çekişmeli geçtiği müsabakada teknik molaya 12-10'luk sayıyla önde giren turuncu yeşilliler, teknik mola sonrasında oyunda dengeyi kuran ev sahibi takım Ünsal Group Şiran Akademi sette 20-20'lik eşitliği sağladı. Eşitlik sonrasında oyun üstünlüğünü tekrardan ele alan Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı ilk seti 25-23'lük skorla aldı ve setler 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ikinci setinde teknik molaya 8-7 önde giren takım Malatya Büyükşehir Belediyespor oldu. Teknik mola sonrasında karşılıklı sayıların üretildiği maç heyecana sahne oldu. Sayılarda 24-24 eşitlik sonrasında Ünsal Group Şiran Akademi seti 26-24'lük skorla aldı ve setlerde 1-1'lik eşitliği sağladı.

Setlerde eşitliği sağlayan ev sahibi takım Ünsal Group Şiran Akademi üçüncü sette teknik molaya 8-6'lık skorla önde girdi. Sette bir ara sayı farkını dörde çıkaran ev sahibi ekip uzun süre üçüncü seti önde götürdü. Sette sayı farkının açılmasına müsaade etmeyen Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı 18-18'lik eşitliği sağladıktan sonra sete ağırlığını koydu ve üçüncü seti 25-19'luk skorla kazandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor üçüncü setin sonunda setlerde durumu 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın dördüncü setinde de oyuna ağırlığını koyan ve üstün olan taraf Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı oldu. Müsabakanın dördüncü setini 25-20'lik skorla kazanan taraf olan turuncu yeşilliler, karşılaşmayı da 3-1'lik skorla kazandı.

Ünsal Group Şiran Akademi karşısında alınan 3-1'lik galibiyet sonrasında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, erteleme maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Cücemen, "Geçtiğimiz hafta Cizre deplasmanında mağlubiyetle ayrıldığımız bir maç vardı. Hakikaten Cizre iyi bir takım kurmuş. Sporcu transferlerine iyi para harcamışlar. Mağlubiyetin arkasına sığınmak istemiyoruz ama salonla ilgili sıkıntılar yaşadık. Hem bizi hem de Cizre'yi olumsuz yönde etkileyen bir salonu vardı. Tabii bu maçın telafisi olur. Bu maçı unuttuk ve pandemiden dolayı ertelenen maçımız olan Ünsal Group Şiran Akademi ile karşılaştık. 3-1'lik iyi bir netice ile maçımızı kazandık. Bir maçımız eksik ve üçüncü sıradayız. Hedefimiz tabii Efeler Ligi ama ilk hedefimiz play off'a kalmak. Özellikle bize ekonomik anlamda ve manevi anlamda desteklerini veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Bizim en büyük destekçimiz başkanımız. Sayın Başkanımız bize müjdeli bir haberde verdi. Başkanımız transfer döneminin ne zaman sona ereceğini sordu ve Ocak ayı içerisinde biteceğini belirttik. Başkanımızda yapacağımız iki transfer için bizlere söz verdi. İnşallah transfer döneminde iki oyuncuyu kadromuza katacağız. İnşallah play off sonunda Malatya'mıza Efeler Ligi'ni yani Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlarımızı seyrettireceğiz. Oynadığımız 7 maçta 5 galibiyet aldık. Bu hafta sahamızda oynayacağımız maçta da galip gelmek istiyoruz. Üç puanı kendi hanemize yazdırmamız lazım. Bu maç sonrasında TÜRŞAD ile erteleme maçına çıkacağız. İki maçta alacağımız altı puan bizi özellikle play off hedefimize daha da yaklaştırır " dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor ligin 9. haftasında 6 Aralık Pazar günü saat: 14.00'de sahasında Merkez Kapalı Spor Salonunda, Mardin Yeni Kızıltepe Spor ile karşılaşacak. - MALATYA

Malatya Büyükşehir Voleybol takımı erteleme maçını kazandı

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Malatya, Şiran, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatya Büyükşehir Voleybol takımı erteleme maçını kazandı - Son Dakika Spor


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