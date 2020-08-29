Malatya'da AK Parti 7. Olağan Doğanşehir İlçe Kongresi yaptı - Son Dakika

Malatya'da, AK Parti'nin 7. Olağan Doğanşehir İlçe Kongrelerini gerçekleştirdi.

Doğanşehir Belediyesine ait düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Haziran ayında hayatını kaybeden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün fotoğraflarının yer aldığı kısa bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kongrede konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti'nin 19 yıllık başarı hikayesinin müellifinin millet olduğunu belirtti.

Çalık, konuşmasında ilçeye yapılan yatırımları anlattı.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile İl Koordinatörü 23. dönem Bingöl Milletvekili Yusuf Çoşkun'da selamlama konuşması yaptı.

Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Murat Kavuncuoğlu yeniden AK Parti İlçe Başkanı seçildi.

Göreve yeniden seçilen Kavuncuoğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partisinin belirlediği hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceklerini belirterek kendisine yeniden görev verilmesi dolayısıyla katılımcılara ve delegelere teşekkürlerini bildirdi.