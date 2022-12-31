İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli M.T. araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldığı olayda tetiği çektiği ileri sürülen şüpheli M.T. İnönü Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gece 01.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda , küçük sanayi sitesi Maharetli Sokak'ta Kemal Aksüt, Ahmet Şentürk ile M.T. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken M.T. tarafından silahla açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan K.A. ile A.Ş. yaralandı.

Kaynak: İHA

Ahmet Şentürk, Yeşilyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da çıkan silahlı kavgada mermiler havada uçuştu: 2 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.