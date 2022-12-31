Malatya'da çıkan silahlı kavgada mermiler havada uçuştu: 2 ölü - Son Dakika
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Malatya'da çıkan silahlı kavgada mermiler havada uçuştu: 2 ölü

31.12.2022 10:43

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada M.T. tarafından silahla açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan iki şahıs, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Kemal Aksüt ile Ahmet Şentürk, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirirken şüpheli M.T ise gözaltına alındı.

Gece 01.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda , küçük sanayi sitesi Maharetli Sokak'ta Kemal Aksüt, Ahmet Şentürk ile M.T. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken M.T. tarafından silahla açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan K.A. ile A.Ş. yaralandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli M.T. araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı olayda tetiği çektiği ileri sürülen şüpheli M.T. İnönü Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

M.T.'nin baş kısmında darp sonucu yaralandığı belirlenirken, hastanede tedavi altına alınan Kemal Aksüt ile Ahmet Şentürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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Ahmet Şentürk, Yeşilyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da çıkan silahlı kavgada mermiler havada uçuştu: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da çıkan silahlı kavgada mermiler havada uçuştu: 2 ölü - Son Dakika
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