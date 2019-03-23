Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fidanlar Toprakla Buluştu

Malatya'da Fidanlar Toprakla Buluştu

1 saat önce

Malatya'da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası münasebetiyle, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orduzu Pınarbaşı mevkiinde fidan dikim töreni düzenlendi.

Malatya'da Fidanlar Toprakla Buluştu, System.String[]
Malatya'da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası münasebetiyle, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orduzu Pınarbaşı mevkiinde fidan dikim töreni düzenlendi.

Törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Savat, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer URHAL, İl Jandarma Alay Komutanı Necmi İnce,Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Taşpınar, Malatya'da faaliyet gösteren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ziya Öztürk, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mustafa Gözükara, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk ve Sivil Toplum üyeleri ile Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çok sayıda Okuldan ve Üniversitelerden yaklaşık bin 500 öğrenci ile kentte faaliyet gösteren sivil toplu kuruluşlarının yönetici ve üyeleri katıldı.

Oldukça coşkulu geçen fidan dikim töreninde 2 bin adet çeşitli türlerde fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikim töreninde ayrıca İnönü Üniversitesi Öğrencileri tarafından şehitler adına 280 adet fidan dikilerek, her fidana bir şehidin ismi verildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:56 Kaynak: İHA

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