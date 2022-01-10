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Malatya'nın tescilli lezzeti "Analı kızlı" köfte Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

Malatya'nın tescilli lezzeti "Analı kızlı" köfte Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

10.01.2022 12:33

Kadınların imece usulüyle yaptığı ve Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana tüketilen Malatya'nın tescilli lezzeti "analı kızlı" köfte, Türkiye'nin dört bir yanında damakları tatlandırıyor.

Kadınların imece usulüyle yaptığı ve Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana tüketilen Malatya'nın tescilli lezzeti "analı kızlı" köfte, Türkiye'nin dört bir yanında damakları tatlandırıyor.

Kadınların bir araya gelerek yaklaşık 2 saatlik yoğun mesainin ardından hazırladıkları "analı kızlı" köfte, önemli ve özel günlerde tüketilmesinin yanı sıra turistik amaçla kente gelenlerin de tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor.

Kentin vazgeçilmez yemeklerinden olan köfte, bir asrı aşkındır ilk günkü lezzetini kaybetmeden sofralarda yerini alıyor.

Dananın sırt etinin bulgurla karıştırılarak yoğurulmasıyla dışı yapılan "analı kızlı" köftenin içi için de orta yağlı kıyma ve soğan kavruluyor. Başka bir tencere de ise kuşbaşı et, nohut ve salçalı su kaynatılıyor. Daha önceden hazırlanan kıyma ve soğan büyük ve küçük şekildeki hamurun içine doldurulup üzerine nohut suyu eklenerek servis ediliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumundan Eylül 2021'de coğrafi işaret tescili alan Malatya'nın analı kızlı köftesi, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ardından kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de beğenisine sunuluyor.

Derme Kadın Kooperatifi Başkanı Reşide Keçeli, AA muhabirine, "analı kızlı" köftenin kentin en önemli lezzetlerinin başında geldiğini söyledi.

Kooperatifte birçok kadınla yöresel yemekleri gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Keçeli, bunların başında "analı kızlı" köftenin geldiğini ifade etti.

Kent dışından gelen misafirlerin özellikle yöresel yemekleri tercih ettiğini anlatan Keçeli, "Bu yemeği arzu edenlere paket yapıp gönderiyoruz. Meşakkatli bir yemek ama Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Malatya'nın eskiden komşuluk ilişkileri çok sıcaktı. Kadınlar bir araya gelip her gün bir evde bu zor yemekleri yapıyorlardı. Artık komşuluk ilişkileri azalıyor. Artık bu yemekler belli yerlerde yapılıyor. Zor ve uğraştırıcı bir yemek." dedi.

Keçeli, kooperatifin 2019'da kurulduğunu, o günden bu yana İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlere talep doğrultusunda yemeği gönderdiklerini kaydetti.

Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ardından kente birçok yerli ve yabancı turist geldiğini ifade eden Keçeli, "Gelen misafirler bizim yöresel yemeklerimizi tatmak istiyor. Geçenlerde Amerika'dan bir Türk vatandaşımız gelmişti. Bize de artıları oluyor. İster istemez gelen yerli ve yabancılar da bu yemekleri tadıyorlar. Bizim için de çok güzel bir getiri oluyor." diye konuştu.

"En nadide köfte yemeklerinden"

Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Zeki Saygı ise Malatya'nın 17 ürününün coğrafi işaret belgesi olduğunu söyledi.

Kentte yaklaşık 80 çeşit köfte yapıldığını dile getiren Saygı, "Malatya'nın en nadide köfte yemeklerinden bir tanesi de analı kızlıdır. Evlere veya kente dışarıdan bir misafir geldiğinde mutlaka bu yemek yapılır." dedi.

Analı kızlı köftenin yaklaşık bir asırdır Malatya'nın hakim yemeklerinden olduğunu vurgulayan Saygı, "Malatya'nın zengin kültürünü, sanatını, gastronomisini ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Esnafımız da muhteşem bir ivme kazandı. İnsanlar gittikleri illerde o ilin en meşhur yemeği ve yöresel yemeğini tercih ediyor. 5-10 yıl önce belki analı kızlı köfteyi bir iki yerde yiyebilirdiniz ama şimdi hem lokantalarımızda hem kadın kooperatiflerimizde bulunuyor."

Malatya'nın tescilli lezzeti Analı kızlı köfte Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Malatya'nın tescilli lezzeti Analı kızlı köfte Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Malatya'nın tescilli lezzeti Analı kızlı köfte Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

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UNESCO Dünya Miras Listesi, Osmanlı, Türkiye, Malatya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'nın tescilli lezzeti 'Analı kızlı' köfte Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'nın tescilli lezzeti "Analı kızlı" köfte Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika
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