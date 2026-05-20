Malatya'daki sarsıntıyı "Deprem Uyarı Sistemi" nokta atışı bildi
Malatya’daki sarsıntıyı "Deprem Uyarı Sistemi" nokta atışı bildi

20.05.2026 09:46
Malatya’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, Android telefonlara saniyeler önce gelen erken uyarı bildiriminin sarsıntının şiddetini doğru tahmin etmesi dikkat çekti.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ BATTALGAZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 09.00’da meydana geldi. Merkez üssünün Malatya’nın Battalgazi ilçesi olduğu açıklanan depremin büyüklüğü 5,6 olarak duyuruldu.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, başta Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa ve Kayseri olmak üzere birçok ilde hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Depremi hisseden vatandaşların ev ve iş yerlerinden dışarı çıktığı öğrenildi.

DEPREM ERKEN UYARI BİLDİRİMİ NOKTA ATIŞI BİLDİ

Öte yandan Android işletim sistemine sahip telefonlara depremden kısa süre önce erken uyarı bildirimi gönderildi. Sarsıntıdan saniyeler önce gelen bildirimde deprem şiddetine kadar doğru tahmin edildi.

