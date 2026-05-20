Malatya’daki sarsıntıyı "Deprem Uyarı Sistemi" nokta atışı bildi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 09.00’da meydana geldi. Merkez üssünün Malatya’nın Battalgazi ilçesi olduğu açıklanan depremin büyüklüğü 5,6 olarak duyuruldu.
Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, başta Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa ve Kayseri olmak üzere birçok ilde hissedildi.
Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Depremi hisseden vatandaşların ev ve iş yerlerinden dışarı çıktığı öğrenildi.
Öte yandan Android işletim sistemine sahip telefonlara depremden kısa süre önce erken uyarı bildirimi gönderildi. Sarsıntıdan saniyeler önce gelen bildirimde deprem şiddetine kadar doğru tahmin edildi.
