Malatya'da 16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi: İşte maliyeti - Son Dakika
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Malatya'da 16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi: İşte maliyeti

Malatya\'da 16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi: İşte maliyeti
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 16 ili yakından ilgilendiren 53,5 kilometrelik Malatya Çevre Yolu Projesi’nde sona yaklaşıldı. Dev projenin yaklaşık maliyeti 15 milyar lirayı buluyor. Proje, bölge trafiğini rahatlatmak ve araç sürücülerine zaman ve yakıt tasarrufu sağlamayı amaçlıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 16 ili yakından ilgilendiren 53,5 kilometrelik Malatya Çevre Yolu Projesi'nde sona gelindi. Yaklaşık 15 milyar liralık dev yatırımın tamamlanmasıyla birlikte bölge trafiğinin rahatlatılması ve araç sürücülerine ciddi oranlarda zaman ile yakıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Malatya'da 16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi: İşte maliyeti

DEV PROJE TAMAMLANMAK ÜZERE

Bölge ulaşımının en kritik geçiş noktalarından biri olan Malatya Çevre Yolu Projesi'nde çalışmalar tamamlama aşamasına geldi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 16 ilin transit geçiş güzergahı üzerinde yer alan 53,5 kilometrelik dev projede ekiplerin Pütürge yol ayrımındaki son etap sahasındaki mesaisi sürüyor.

Malatya'da 16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi: İşte maliyeti

TAM 16 İLİN TRANSİT TRAFİĞİ ŞEHİR DIŞINA TAŞINACAK

Projenin tarihsel sürecine ve önemine değinen AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Bakan olduktan sonra 2016'da ihalesi yapılan, 2017'de temeli atılan ancak o dönem içerisinde yüklenici firmanın sıkıntıları ve bazı kamulaştırma problemleri nedeniyle uzayan daha sonraki dönemlerde hız kazanan önemli bir projenin bitmek üzere olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu proje sadece Malatya'yı ilgilendiren bir çalışma değil, Doğu'daki 16 ili doğrudan ilgilendiriyor. Malatya'nın kavşak noktasında olmasından dolayı Doğu'dan ve Güneydoğu'dan gelen araçların mevcut çevre yolunda tıkanıklıklar yaşaması hem ekonomik anlamda sıkıntılara neden oluyordu hem de yolcuların konforundan vazgeçmelerine yol açıyordu. Proje bittiğinde hem konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanmış olacak hem de yakıt ve zaman ekonomisi anlamında ciddi faydalar sunulacak" dedi.

Malatya'da 16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi: İşte maliyeti

"HEM ŞEHRİ BÜYÜTECEK HEM TRAFİĞİ RAHATLATACAK"

Süreç içerisinde projeye yeni ulaşım ağlarının eklendiğini aktaran Tüfenkci, "Pütürge yol ayrımında projenin son safhasındayız. Bu projeye zaman içerisinde ilaveler de yapıldı. Depremden sonra Gelinciktepe'ye ciddi anlamda TOKİ konutları inşa etmiştik. O TOKİ konutlarına ulaşım anlamında üst yol yani köprü ve ulaşım ağı oluşturuldu. Yine Hatunsuyu bölgesinde karayollarımızın yapmış olduğu Hatunsuyu bağlantı yolu var ve daha ileride Battalgazi kavşağında da bağlantı yollarımız mevcut. Dolayısıyla bu ulaşım ağı hem Malatya'yı büyütecek hem de Malatya'nın trafiğini rahatlatacak bir proje. Bugünkü parayla yaklaşık 15 milyar liraya yaklaşan bir yatırımdan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya'da 16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi: İşte maliyeti

AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Çalışmaların tamamlanma takvimine dair bilgi veren Tüfenkci, "Saha ekiplerinin bize verdiği bilgiye göre inşallah Ekim sonu, Kasım başında bu proje tamamen bitmiş olacak. Ardından resmi açılışlarını hep birlikte yapmayı nasip olur. Ben bu proje için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, ayrıca Binali Yıldırım ve Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere bütün ulaştırma bakanlarımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malatya'mız için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Malatya'da 16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi: İşte maliyeti
Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Bülent Tüfenkci, Doğu Anadolu, AK Parti, Malatya, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Malatya'da 16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi: İşte maliyeti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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