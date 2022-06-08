Maltepe açıklarındaki temizlik çalışmasında dev hayalet ağ çıkarıldı - Son Dakika
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Maltepe açıklarındaki temizlik çalışmasında dev hayalet ağ çıkarıldı

08.06.2022 16:08

"Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri dolayısıyla Maltepe açıkları ve Adalar arasında kalan bölgede yapılan çalışmalarda, deniz ekolojisine zarar veren yaklaşık 5 bin metrekare boyutundaki hayalet ağ çıkarıldı.

"Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri dolayısıyla Maltepe açıkları ve Adalar arasında kalan bölgede yapılan çalışmalarda, deniz ekolojisine zarar veren yaklaşık 5 bin metrekare boyutundaki hayalet ağ çıkarıldı.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Gedik Üniversitesi iş birliğiyle 12 dalgıcın da yer aldığı ekip, 2 günlük bir çalışma yaptı.

Denizaltı robotlarıyla yapılan aramalarda 30 metre derinlikte bir hayalet ağ olduğu tespit edildi.

Dalgıçlar yaklaşık 5 bin metrekare boyutunda olan, yaklaşık 10 yıldır su altında olduğu değerlendirilen ve üzerinde canlı yaşamı devam eden hayalet ağı yüzeye çıkardı.

"Türkiye'de tek parçada çıkarılan en büyük hayalet ağ"

Yetkililer, 120 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde olan hayalet ağın Türkiye'de tek parçada çıkarılan en büyük hayalet ağ olduğunu belirtti.

Hayalet ağların balıkçıların bilerek veya bilmeyerek bıraktıkları ağlar olduğunu dile getiren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ağları deniz altını gösteren robotlarla ve balıkçılarla yaptıkları anketler sayesinde tespit ettiklerini söyledi.

"Proje kapsamında 290 bin metrekare ağ çıkarıldı"

Karaca, Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi'nin 2014 yılında başladığını belirterek, "Hayalet ağlar denizlerdeki biyoçeşitliliği etkiliyor. Yüzlerce yıl bozulmadan kalabiliyorlar. Proje kapsamında 4 milyon 700 bin metrekare alanı taradık ve 290 bin 620 metrekare ağ çıkarıldı." dedi.

Hayalet ağ temizliğinin müsilaj eylem planının içinde de yer aldığını ifade eden Karaca, projenin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Gedik Üniversitesi iş birliğiyle devam edeceğini bildirdi.

"Ekosisteme yıllar boyunca zarar verecek ağ çıkardık"

Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Başkanı Güvenç Sorar da çıkarılan hayalet ağın Türkiye'de tek parçada çıkarılan en büyük ağ olduğunu söyledi.

Denizlerden bu tür şeylerin çıkarılmasının kendilerinde burukluk yarattığını dile getiren Sorar, "Ama bunları temizlemiş olmanın da açıkçası mutluluğu var, büyük bir ağ çıkardık. Ekosisteme durduğu yıllar boyunca çok büyük zararlar verebilecek bir ağ çıkardık. O yüzden de hem balıkların yaşamını kurtarmış olmanın hem canlı yaşamını eskiye döndürme çabalarının bir sonucu aslında bu." ifadelerini kullandı.

Sorar, balıkçılardan, isteyerek veya istemeyerek bıraktıkları ağları yetkililere bildirmesini isteyerek şunları kaydetti:

"Bu ağların koordinatlarını bildirirlerse biz dalıp bunları tespit edip gemilerle, üzerine vinçlerle gelip bunları çıkartıyoruz. Yani canlı yaşamına sürekli bir zarar vermemesi için el birliğiyle kurumlarımızla, üniversitelerimizle denizlerimizi temizlemeye çalışıyoruz."

Maltepe açıklarındaki temizlik çalışmasında dev hayalet ağ çıkarıldı
Maltepe açıklarındaki temizlik çalışmasında dev hayalet ağ çıkarıldı
Maltepe açıklarındaki temizlik çalışmasında dev hayalet ağ çıkarıldı
Maltepe açıklarındaki temizlik çalışmasında dev hayalet ağ çıkarıldı
Maltepe açıklarındaki temizlik çalışmasında dev hayalet ağ çıkarıldı

YORUMLAR
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Marmara Denizi'nde 5 bin metrekare boyutunda dev hayalet ağı çıkarıldı Marmara Denizi'nde 5 bin metrekare boyutunda dev hayalet ağı çıkarıldı Deniz dibi temizliğinde kıyıya çıkarılan çöpler sergilenmek üzere kıyıya bırakıldı Deniz dibi temizliğinde kıyıya çıkarılan çöpler sergilenmek üzere kıyıya bırakıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe açıklarındaki temizlik çalışmasında dev hayalet ağ çıkarıldı - Son Dakika

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