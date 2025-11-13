Metroda korku dolu anlar! Yolcu tren gelirken raylara atladı - Son Dakika
13.11.2025 09:31
Maltepe'de Esenkent metro istasyonunda bir yolcu, trenin gelmesine kısa bir süre kala raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle raylardan çıkarılan yolcu, olayı hafif yaralanmayla atlattı. Raylardaki kan izleri dikkat çekerken metro seferleri kısa süreli olarak durduruldu.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yer alan Esenkent metro istasyonunda sabah saat 07.45 sıralarında korku dolu dakikalar yaşandı.

TREN GELİRKEN RAYLARA ATLADI

İddialara göre, bir vatandaş trenin gelmesine kısa bir süre kala raylara atlayarak intihara teşebbüs etti. Henüz kimliği öğrenilemeyen yolcu, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle raylardan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

RAYLARDA KAN İZLERİ KALDI

Atlamanın etkisiyle hafif yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı. Bu esnada raylarda kalan kan izleri de dikkat çekti. Olay nedeniyle Kadıköy-Sabiha Gökçen hattı seferleri kısa süreli olarak durduruldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

