Mamak'ta çocuk konuk evi, Başkan Veli Gündüz Şahin'e lojman oldu - Son Dakika
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Mamak'ta çocuk konuk evi, Başkan Veli Gündüz Şahin'e lojman oldu

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Mamak\'ta çocuk konuk evi, Başkan Veli Gündüz Şahin\'e lojman oldu
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Mamak Belediye Meclisi, "Çocuk Konuk Evi olarak kullanılmakta olan" 379,84 metrekarelik dubleks konutu, 17 Nisan 2024'te oy birliğiyle belediye başkanına "Görev Tahsisli Kamu Konutu" olarak belirledi. Sayıştay ise ilçede kanunen açılması zorunlu kadın konukevinin bulunmadığını iki yıl üst üste raporladı.

Mamak Belediyesi'ne ait bir taşınmazın kullanım amacına ilişkin meclis kararı ile Sayıştay'ın denetim bulguları gündeme geldi.

GÖREVE BAŞLADIKTAN 17 GÜN SONRA ALINAN KARAR

31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanan Veli Gündüz Şahin'in göreve başlamasından 17 gün sonra, 17 Nisan 2024'te Mamak Belediye Meclisi 181 sayılı kararı aldı. Kararın dayanağı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün aynı tarihli yazısı olarak kayda geçti.

Kararda taşınmaz şu ifadelerle tanımlandı:

"…'Çocuk Konuk Evi' olarak kullanılmakta olan İlçemiz Şafaktepe Mahallesi Hakan Sokak üzerinde imarın 36109 ada 1 no'lu parselde bulunan Platinevleri Sitesi içerisinde yer alan A/12 Blok 45 kapı numaralı 379,84 m² alana sahip mülkiyeti Belediyemize ait dubleks konut…"

Kararın konusu ise şöyle belirtildi:

"…2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında T.C. Mamak Belediye Başkanına 'Görev Tahsisli Kamu Konutu' olarak belirlenmesi…"

Karar oy birliğiyle kabul edildi. Oturumu Başkan Şahin değil, Meclis I. Başkan Vekili Erdoğan Doğan yönetti.

KARARDA HİZMETİN AKIBETİNE İLİŞKİN İFADE YOK

Kararın dili, taşınmazın o tarihte boş olmadığını gösteriyor; belediye kendi resmî metninde konutu "Çocuk Konuk Evi olarak kullanılmakta olan" şeklinde tanımlıyor. Ancak kararda, çocuk konuk evinin başka bir adrese taşınıp taşınmadığına ya da hizmetin devam edip etmediğine ilişkin herhangi bir ifade bulunmuyor.

KANUN NE DİYOR?

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeleri kadınlar ve çocuklar için konukevi açmakla yükümlü tutuyor.

SAYIŞTAY'DAN İKİ YIL ÜST ÜSTE AYNI BULGU

Sayıştay'ın Ekim 2025'te TBMM'ye sunduğu Mamak Belediyesi 2024 Yılı Denetim Raporu'nun 24'üncü bulgusu "Kadınlar İçin Açılması Zorunlu Olan Konukevinin Açılmaması" başlığını taşıyor. Raporda, 31 Aralık 2024 itibarıyla nüfusu 686 bin 777 olan Mamak'ta bu konukevinin bulunmadığı kayıt altına alındı.

Aynı tespit, Sayıştay'ın bir önceki yıl yayımladığı 2023 raporunda da yer almıştı. İki rapor arasında geçen sürede konukevi açılmadı.

AYNI PARSELDE KREŞ TAHSİSİ VE İPTALİ

181 sayılı kararın konusu olan Şafaktepe 36109 ada 1 parsel, belediyenin çocuklara yönelik başka bir alanına da ev sahipliği yapıyor. Aynı parseldeki Platinevleri Sitesi'nde bulunan 779,1 metrekarelik kreş-çocuk yuvası amaçlı bağımsız bölümler, 1 Mart 2024 tarihli meclis kararıyla 4-6 yaş Kur'an Kursu olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Mamak Müftülüğü'ne bedelsiz ve 25 yıl süreyle tahsis edilmişti.

Bu tahsis, 1 Temmuz 2024 tarihli 317 sayılı kararla iptal edildi. İptal gerekçeleri kararda; bağımsız giriş-çıkışın bulunmaması, kat malikinin belediye aleyhine açtığı dava ve imar planı olarak sıralandı.

MEVZUAT İZİN VERİYOR

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, belediye başkanlarına görev tahsisli kamu konutu verilmesine imkân tanıyor. 181 sayılı karar da bu kanuna dayanıyor ve konutun işletme, bakım, onarım giderleri ile kira bedelinin mevzuata göre belirleneceğini kaydediyor.

Karar, konutun başkanlık lojmanı olarak belirlenmesine ilişkin. Konutun fiilen kullanılıp kullanılmadığı bilgisi kararda yer almıyor.

Mamak Belediyesi, kanunen açmak zorunda olduğu kadın ve çocuk konukevini iki denetim dönemi boyunca açmadı. Çocuk konuk evi olarak kullanılan 379,84 metrekarelik dubleks konut ise, yeni dönemin ilk ayında belediye başkanlığı lojmanı olarak belirlendi.

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