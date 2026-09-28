Mamak\'ta kreş ücreti iki yılda 6 bin liradan 15 bin liraya çıktı

Mamak Belediyesi, Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin döneminde kreş ücretini iki yılda 6 bin liradan 15 bin liraya çıkardı. Belediye çalışanları için tarife 5 bin liradan başlamıştı. Belediyenin kreş hizmeti verdiği bina ise belediyeye ait değil, 2022'den bu yana beş şahıstan kiralanıyor. Belediye meclisi, 1 Temmuz 2026'da bu kira sözleşmesini beş yıl daha uzattı.

ÜÇ TARİFE, İKİ YIL

Kreş ücretini, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97'nci maddesi uyarınca belediye meclisi belirliyor. Meclis kararlarına göre aylık ücretler (KDV dahil) şöyle değişti:

GEREKÇE: SAYIŞTAY RAPORU

Belediyenin kararında, zammın gerekçesi olarak 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu'ndaki bir bulgu gösterildi:

"2025 yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer alan 'Kreş Hizmeti Ücretlerinin Tebliğe Uygun Olarak Belirlenmemesi ve Kreş Hizmetlerinde Gelir-Gider Dengesinin Gözetilmemesi' bulgusunda…"

Ancak söz konusu rapor kamuoyuyla paylaşılmadı. Sayıştay'ın internet sitesinde belediyeler kategorisinde yer alan en güncel rapor 2024 yılına ait. Bu nedenle veliler, zamma gerekçe gösterilen bulguya ulaşamıyor.

Aynı kararda Sayıştay'ın şu tespitine de yer verildi:

"Sosyal tesis niteliğindeki kreş hizmetlerinin işletme giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmamasının esas olduğu."

Kreşin işletme giderleri arasında kira da bulunuyor.

KİRA SÖZLEŞMESİ 5 YIL UZATILDI

Belediye meclisinin 1 Temmuz 2026 tarihli, 320 sayılı kararına göre, Fahrikorutürk Mahallesi'ndeki altı bağımsız bölüm 1 Ocak 2022'den bu yana beş şahıstan kiralanıyor. Belediye bu bölümlerde kreş işletiyor. 1 Ocak 2027'de sona erecek olan sözleşme, meclis kararıyla beş yıl daha uzatıldı.

Aynı oturumdaki bir sonraki kararda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 13 Temmuz 2026 tarihli görüşüne yer verildi. Bakanlığın görüşü, 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dayanıyor:

"…lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesisler için yeni kiralama yapılmaması esas olmakla birlikte, hizmet binası kiralamalarının, belli bir takvim çerçevesinde ivedilikle sonlandırılmasına yönelik tedbirlerin alınması koşuluyla halihazırda kiracısı olunan binanın kira sözleşmesinin yenilenmesinin ilgili mevzuatı uyarınca idaremiz takdir ve sorumluluğunda olduğu…"

Genelge kiralamaların sonlandırılmasını öngörürken, belediye sözleşmeyi uzatma yoluna gitti. Başak Mahallesi'nde 2021'den bu yana iki şahıstan kiralanan Engelsiz Yaşam Merkezi binasının kira sözleşmesi de aynı gün yenilendi.

"İZİN ALINMAMIŞTIR"

Belediye meclisinin 20 Ekim 2025 tarihli, 567 sayılı kararında, belediyenin 2020'de Bakanlıktan aldığı bütçe içi işletme izni kapsamındaki tesisler sıralandı: yüzme havuzları, düğün salonları, lokanta, restoran, kafeterya, kıraathane, otopark ve spor tesisleri. Kararda ardından şu ifadeye yer verildi:

"Ancak belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren 5 adet Kreş ve Gündüz Bakımevlerimiz için böyle bir karar ve izin alınmamıştır."

Konunun nasıl gündeme geldiği ise bir önceki kararda şöyle anlatıldı:

"Sayıştay denetimlerinde de bu konu gündeme gelmiş… bütçe içi işletme kurulması gerektiği şifahi olarak bildirilmiştir."

Böylece beş yıl süren eksiklik Ekim 2025'te giderilmiş oldu.

KREŞ ARSASININ TAHSİSİ İPTAL EDİLDİ

Belediye meclisinin 2 Şubat 2026 tarihli, 59 sayılı kararıyla, Ekin Mahallesi'ndeki 2 bin 186 metrekarelik parselin kreş yapımı için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan tahsisi iptal edildi. Kararın gerekçesine göre alan boş durumdaydı. Büyükşehir Belediyesi ise "yeni bir yapıya ihtiyaç duyulmadığı" yanıtını vermişti.

Mamak'ın nüfusu 686 bin 777. Sayıştay'ın 2024 raporunun 24'üncü bulgusuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği açılması zorunlu olan kadın ve çocuk konukevi ilçede hâlâ açılmadı.