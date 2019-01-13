Son Dakika Haberleri: Manavgat İşitme Engelliler'de Antrenörlüğe Guddusi Aydın Getirildi

Manavgat İşitme Engelliler'de Antrenörlüğe Guddusi Aydın Getirildi

1 saat önce

İşitme Engelliler tercümanı ve Manavgat Kaymakamlığı engelliler koordinatörü Guddusi Aydın, Manavgat İşitme Engelliler Futbol Takımı Antrenörlüğüne getirildi.

Manavgat İşitme Engelliler'de Antrenörlüğe Guddusi Aydın Getirildi, System.String[]
İşitme Engelliler tercümanı ve Manavgat Kaymakamlığı engelliler koordinatörü Guddusi Aydın, Manavgat İşitme Engelliler Futbol Takımı Antrenörlüğüne getirildi.

Hayatı boyunca hizmet ettiği bir camianın, futbol takımına antrenörlük yapacak olmanın kendisine mutluluk vereceğini, böylelikle kulübün maddi bir külfetten de kurtulmuş olacağını belirten Guddusi Aydın, "5 yıl Antalya İşitme Engelliler Futbol Takımı'nda, 6 yıl Manavgat İşitme Engelliler Futbol takımında, 7 yıl İşitme Engelliler Futbol Milli takımımız da Tercümanı olarak görev yaptım. Bu görevlerim sürecinde kulüplerde defalarca dereceler ve şampiyonluklar yaşadım." dedi.

Futbol Milli takım Teknik Direktörü Ali Metin önderliğinde 2 defa Avrupa, 2 defa Dünya ve Olimpiyat olmak üzere 5 Uluslar arası Şampiyonluk yaşadığını, bu süreçte hocalarından önemli tecrübe edinirken kurslara katılarak Antrenörlük diplomamı aldığını hatırlatan Aydın " Hedefim işitme Engelli Özel insanlarımızın sportif faaliyetlerini en iyi şekilde yapıp sosyal hayatta mutlu olmalarıdır. Bu vesile ile iş ve eş sahibi olup hayatı birlikte yaşayarak, kaliteli bir hayat sürmeleridir. " dedi.

Manavgat İşitme Engelliler Futbol takımının bu yıl yeni bir yapılanmaya girdiğini belirten Aydın, yeni kurulan takımın antrenmanlarının haftanın 3 günü aralıksız sürdürdüğünü, yeni sezonun ilk karşılaşmasını 20 Ocak Pazar günü Evrenseki stadında kendi seyircisi önünde İstanbul takımı ile yapacağını sözlerine ekledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı Galatasaray, Hazırlık Maçında Leipzig ile 1-1 Berabere Kaldı

Hazırlık Maçında Atiker Konyaspor, İstanbulspor'u Tek Golle Geçti Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 18:25:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat İşitme Engelliler'de Antrenörlüğe Guddusi Aydın Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]