Manavgat'ta muz üretim alanları artıyor

Türkiye'nin muz üretim merkezi konumundaki Antalya'daki yatırımcılar, serada muz üretimi için hem tarla fiyatları hem de iklim ve toprak kalitesiyle öne çıkan Manavgat'a yöneldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, 2017'de yaklaşık 27 bin 500 dekarda 110 bin ton muz üretimi yapılan Antalya'da, 2018'de üretim 32 bin dekara ve 163 bin tona yükseldi.

Geçen yıl ise 35 bin 600 dekarlık alandan yaklaşık 202 bin ton muz hasadı gerçekleştirildi.

İl genelindeki muz üretiminde 16 bin 400 dekarlık alanda 83 bin 689 ton üretimle Gazipaşa ilk sırada yer alıyor. Gazipaşa'yı 13 bin 150 dekar alan ve 78 bin 900 ton üretimle Alanya izliyor.

Kentte üreticiler son üç yılda yeni yatırım alanı olarak ise Manavgat'ı tercih ediyor.

Manavgat'ta 2017'de 1240 dekarlık alanda 9 bin 920 ton muz üretimi gerçekleştirilirken, 2018'de 3 bin 400 dekarlık alandan 27 bin 200 ton muz alındı. Hem alan hem de hasılat bakımından artışın devam ettiği ilçede geçen yıl muz üretim alanı 6 bin dekara ulaşırken, hasat edilen ürün miktarı da 39 bin tona yükseldi.

Yeni yılda da yatırımların artarak devam ettiği ilçede muz üretim alanının yıl sonunda 9 bin dekara ulaşması öngörülüyor.

Muz üretimi artıyor

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, AA muhabirine, tropikal meyvenin başkenti olma yolunda ilerleyen Manavgat'ta, muz başta olmak üzere ejder meyvesi olarak bilinen pitaya ve avokado üretiminde önemli artış yaşandığını söyledi.

İlçede özellikle örtü altı tarımında son beş yılda çok ciddi artışlar görüldüğünü belirten Boztaş, "2014 yılında 21 dönüm olarak başlayan örtü altındaki muz üretimimiz 2019 rakamlarıyla 6 bin dönüme çıktı. Manavgat, Türkiye'nin muz üretiminin yaklaşık yüzde 9'unu karşılarken, Antalya'daki payımız ise yüzde 43'e ulaştı. Bu artışın devam edeceğini, yüzde 25'lere kadar yükseleceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Ekonomiyi çeşitlendirmek adına sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma içerisine girdiklerine değinen Boztaş, bu çalışmalar kapsamında yatırımcıları muz üretimine teşvik ettiklerini vurguladı.

Boztaş, muz üretimi konusunu 2014'te araştırmaya başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Muzun dünyadaki, Türkiye'deki ve Antalya'daki durumuyla ilgili araştırma yaptık. Manavgat'ın toprak yapısı, hava şartları, örtü altı durumu, maliyeti, pazar araştırması konularında çalışma yaparak bir rapor hazırladık ve yayınladık. Bu rapordan sonra üyelerimize yatırım yapmaları için çağrı yaptık. Tabii yüksek tünelli muz seralarına hükümetimizin kredi vermesi, Manavgat Kaymakamlığımızın, Manavgat Belediyemizin bu yatırımların önünü açması, tanıtımının yapılması Manavgat'ı muzda üretim merkezi haline getirdi."

Tüketicilere yerli muz önerisi

Bimuz Genel Müdürü Hilmi Alper Özcan da Manavgat bölgesine yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla sera, sarartma ve paketleme tesisi kurduklarını söyledi.

Tesislerinin, Türkiye'nin en büyük muz üretim tesisi olduğunu savunan Özcan, "Gazipaşa ve Anamur, ülkemizde muzun ana vatanı olarak bilinir ancak serada muz üretimi yavaş yavaş Manavgat'a yöneldi. Önümüzdeki yıllarda diğer tropikal ürünlere yönelik de yatırımlarımız olacak." dedi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Osman Çavuşoğlu ise teknolojik gelişmeye bağlı olarak dekardan alınan ürün miktarının her geçen yıl arttığını bildirdi.

Manavgat'ta son üç yılda muz sektörüne yönelik yatırımların artış gösterdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bir bitkiden elde edilen ürün miktarı en fazla Manavgat'ta. Toprağın besin içeriği de çok zengin ve kaliteli. Yeni bir toprak, yeni bir alan. Yatırımcılar da bilinçli. Üretimde kimyasal hiçbir ürün kullanmadık. Hastalık ve zararlılarla tıbbi aromatik ilaçlarla mücadele ettik. En tazesi yerli muzdur. Yerli muz tercih edilmelidir." ifadelerini kullandı.