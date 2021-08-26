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Büyükşehir ve Türk Kızılayı'ndan Manisa'da Örnek Olacak Proje - Son Dakika

Büyükşehir ve Türk Kızılayı'ndan Manisa'da Örnek Olacak Proje

26.08.2021 18:29
Büyükşehir ve Türk Kızılayı'ndan Manisa'da Örnek Olacak Proje, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı Derneği arasında Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi 2687 ada, 5 parselde Huzurevi ve Alzheimer Bakımevi binası inşası ve kullanımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı Derneği arasında Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi 2687 ada, 5 parselde Huzurevi ve Alzheimer Bakımevi binası inşası ve kullanımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, imza altına alınan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Tevfik Türel, Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Kızılay Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Efendioğlu, Denetçi Ahmet Songüler'i makamında ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da hazır bulundu.

Huzurevi ve Alzheimer Gündüz Bakımevi Yapılacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve yönetimini konuk ettiği ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılayı Derneği arasında Huzurevi ve Alzheimer Gündüz Bakımevi projesine yönelik arazi tahsisini içeren işbirliği protokolü imzalandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi 2687 ada, 5 parselde Huzurevi ve Alzheimer Bakımevi binası inşası ve kullanımına ilişkin işbirliği protokolünü imzaladı.

Başkan Ergün, Hayırlı Olsun Dileklerini İletti

İmzalanan protokolün hayırlı olması dileğiyle konuşmasına başlayan Başkan Ergün, "Verdiğiniz katkı ve destekler için Manisa halkı adına Büyükşehir Belediyesi ve şahsım adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Manisa'ya çok güzel bir Huzurevi ve Alzheimer merkezini en kısa sürede hayata geçiririz. İnşallah orada vatandaşlarımıza huzur içerisinde bu hizmeti hep beraber yapma fırsatı buluruz. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kınık, Kızılaya Verilen Destekler için Başkan Ergün'e Teşekkür Etti

Kızılay'ın Manisa'da hem teşkilatlanma hem de tarihi kökleri açısından şehrin tamamını kapsadığını ve çok önemli yatırımları hayata geçirdiğini belirten Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Öncelikle, Kızılaya olan güveniniz, desteğiniz ve işbirliğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay arasındaki ilişkiler daha derinlikli ve daha kaliteli bir şekilde ilerledi. Şehre kattığınız değerler açısından ve vizyonunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. Kızılay olarak milletimize hizmet, devletimize destek görevi çerçevesinde 153 yıllık tarihi birikimimizle sağlıklı yaşlanma kültürünü desteklemeye, vatandaşlarımıza yardımcı olmaya yurt genelinde devam ediyoruz. Kızılay bakım olarak yürüttüğümüz çalışmalarla dinç yaşlıdan çok daha sıkıntılı dönemlerindeki yaşlılarımızın bakımlarına kadar bir hizmet portföyü sunmaya çalışıyoruz. Manisa'da bu anlamda örnek olacak bir uygulama şehrimiz. Özellikle arazi tahsisi konusundaki kolaylaştırıcılıklarınızdan ve genel anlamda buradaki projelerimizdeki nitelikli desteklerinizden dolayı şükranlarımızı arz ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir'in Kızılay'a Araç Desteği Devam Ediyor

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kızılay Manisa Şubesi arasındaki araç tahsisi desteğinin süresi de imzalanan protokolle uzatıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ile birlikte araç tahsisinin süresini güncelleyen protokolü imzaladı. Göreve geldiği günden itibaren Kızılay'a araç desteğinde bulunduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bundan sonraki süreçte de kan bağışında kullanılan aracın tahsisine devam edeceklerini söyledi. İlgili protokollerin imzalanması ve konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve heyetine Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan Manisa'nın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki dönemini anlatan 4 ciltten oluşan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' eserini takdim etti.

Büyükşehir ve Türk Kızılayı'ndan Manisa'da Örnek Olacak Proje
Büyükşehir ve Türk Kızılayı'ndan Manisa'da Örnek Olacak Proje
Büyükşehir ve Türk Kızılayı'ndan Manisa'da Örnek Olacak Proje
Büyükşehir ve Türk Kızılayı'ndan Manisa'da Örnek Olacak Proje

Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer, Huzurevi, Manisa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir ve Türk Kızılayı'ndan Manisa'da Örnek Olacak Proje - Son Dakika


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