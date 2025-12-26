Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
26.12.2025 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Manisa\'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Haber Videosu

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı. Ailenin, cezaevinden tahliye edilen bir yakınını almak için yolda olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Demirci-Selendi kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Kapucu yönetimindeki 64 AU 105 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa D.'nin kullandığı 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 64 AU 105 plakalı otomobilin sürücüsü Soner Kapucu ile araçta bulunan Mehmet Kapucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLEN YAKINLARINI ALMAYA GİDİYORLARMIŞ

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Mustafa D., Demirci Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı
Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürüp, kaçtılar Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürüp, kaçtılar
ABD, Nijerya’daki DEAŞ hedeflerini vurdu ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu
Ünlü markadan ölümcül hile Manda yoğurdunda inek sütü çıktı Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı
Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Vepara’ya yasa dışı bahis operasyonu 31 kişi hakkında gözaltı kararı Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Bahis operasyonunda yeni perde Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı
Erden Timur ne ile suçlanıyor İşte gözaltı gerekçesi Erden Timur ne ile suçlanıyor? İşte gözaltı gerekçesi

21:47
Şile Belediyesi’ne 2. dalga operasyon Çok sayıda kişi tutuklandı
Şile Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı
21:33
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
21:18
“Ebru Gündeş’in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı“ iddiası
"Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı" iddiası
21:02
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi
20:44
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
19:59
TFF 51 kişiyi PFDK’ya sevk etti Aralarında hakem Ali Palabıyık da var
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var
19:20
Emekliye promosyon yarışı kızıştı İşte en yüksek ödeme yapan bankalar
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar
18:59
Yürekleri yakan kaza Genç çift ve 3 aylık bebekleri hayatlarını kaybetti
Yürekleri yakan kaza! Genç çift ve 3 aylık bebekleri hayatlarını kaybetti
17:29
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye’nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş
17:16
Bakan Tunç uyardı: Düğün ve nişanlarda silah atana 7,5 yıla kadar hapis
Bakan Tunç uyardı: Düğün ve nişanlarda silah atana 7,5 yıla kadar hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2025 23:09:41. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.