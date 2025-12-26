Manisa\'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Demirci-Selendi kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Kapucu yönetimindeki 64 AU 105 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa D.'nin kullandığı 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 64 AU 105 plakalı otomobilin sürücüsü Soner Kapucu ile araçta bulunan Mehmet Kapucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLEN YAKINLARINI ALMAYA GİDİYORLARMIŞ

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Mustafa D., Demirci Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.