Manisa'dan Azerbaycan'a tam destek - Son Dakika

Manisa'dan Azerbaycan'a tam destek

Manisa'dan Azerbaycan'a tam destek Manisa Büyükşehir Belediyesi, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek olmak amacıyla, Muradiye-Menemen Kavşağı'nda bulunan saat kulesini Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlattı.

Manisa'dan Azerbaycan'a tam destek

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek olmak amacıyla, Muradiye- Menemen Kavşağı'nda bulunan saat kulesini Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlattı. Şehrin farklı noktalarında bulunan billboardları da Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrakları ile donatarak, kardeş Azerbaycan'a Manisa'dan destek verildi.

Ermenistan'ın saldırıları karşısında kardeş ülke Azerbaycan'ın başlattığı operasyonlara, Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi de Muradiye-Menemen Kavşağı'nda bulunan saat kulesini Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlattı. Bunun yanı sıra şehrin farklı noktalarında bulunan billboardlar da, "İki devlet, bir millet" yazısı ve Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı. Kardeş ülke Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman yanlarında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerim. Tek millet, iki devlet anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi "Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir" dedi.

Manisa'dan Azerbaycan'a tam destek
Manisa'dan Azerbaycan'a tam destek
Manisa'dan Azerbaycan'a tam destek
Manisa'dan Azerbaycan'a tam destek
Manisa'dan Azerbaycan'a tam destek
Manisa'dan Azerbaycan'a tam destek

Ermenistan, Azerbaycan, Muradiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'dan Azerbaycan'a tam destek - Son Dakika

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