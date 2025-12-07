Manisa FK, Vanspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Manisa FK, Vanspor'u 2-1 Mağlup Etti

07.12.2025 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa FK, Vanspor'u 2-1 yenerek düşme hattından çıktı, Diony iki penaltıyla takımını galibiyete taşıdı.

Trabzonspor

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Enes Biroğlu

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat - Ayberk, Herelle, Yasin (Dk. 90 Ada), Umut, Toure, Cissokho (Dk. 49 Benrahou), Lindseth, Adekanye (Dk. 77 Muhammed), Yusuf (Dk. 90 Osman), Diony

VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Çağlar - Oulare, Muhammet, Africo, Regis (Dk. 72 Medeni), Jevsenak (Dk. 71 Erdem), Mehmet (Dk. 84 Vlachomitros), Emir, Jefferson, Batuhan (Dk. 65 Bekir), Cedric

GOLLER: Dk. 60 (P) ve Dk 78 (P) Diony (Manisa FK) - Dk. 30 Regis (Vanspor FK)

SARI KARTLAR: Cissokho, Ayberk (Manisa FK) - Jevsenak, Cedric, Jefferson, Muhammet (Vanspor FK)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Africo (Vanspor FK)

Trendyol 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Vanspor Futbol Kulübü'nü ağırladı. Siyah-beyazlılar maçı 2-1 kazanarak 16 puana ulaştı ve düşme hattından çıktı. Vanspor ise 21 puanda kalarak orta sıralarda yer aldı.

5'inci dakikada Manisa FK'da, sol kanattan Adekanye'nin kullandığı köşe vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem golü faul gerekçesiyle iptal etti.

7'nci dakikada Vanspor FK'da Regis, ceza sahası içi sol çaprazdan ortasını yaptı. Arka direkte Africo'nun kafayla içerdiği topu Muhammet, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

30'uncu dakikada Emir sol iç kulvardan, savunma arkasına koşu yapan Regis'e, nefis bir top gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Regis'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Vedat'ın, sağından ağlarla buluştu: 0-1.

57'nci dakikada Manisa FK atağında top savunmada Africo'nun elinden sekti. VAR kontrolü ardından hakem İlker Yasin Avcı penaltı noktasını gösterdi.

60'ncı dakika topun arkasına geçen Diony, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 1-1.

73'üncü dakikada Manisa FK atağında Adekanye ceza sahası içi sağ çaprazında Africo'nun kayarak yaptığı müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem İlker Yasin Avcı ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu monitörde inceledi. Pozisyonu inceleyen hakem İlker Yasin Avcı, Africo'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

78'inci dakika topun arkasına geçen Diony, ikinci kez penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi: 2-1.

86'ncı dakika Manisa FK atağında, Diony sağ kanattan pasını ters kanattaki Ayberk'e aktardı. Ayberk ceza yayı içerisinden sağ ayağıyla yakın köşeye yerden şutunda topu ağlarla buluşturdu. VAR incelemesi ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Vanspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu
İstanbul’un göbeğinde korkutan görüntü Binlercesi kıyıya vurdu İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu
ABD’de yayımlanan analiz Türkiye’yi yeni jeopolitik mimarinin merkezine koydu ABD'de yayımlanan analiz Türkiye'yi yeni jeopolitik mimarinin merkezine koydu
Zirveye damga vurdu Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail’i küplere bindirecek çıkış Zirveye damga vurdu! Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek çıkış

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
04:26
Trump’tan Netflix hamlesi Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
Trump'tan Netflix hamlesi! Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
03:16
Darbe girişiminde sıcak gelişme 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:10:55. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa FK, Vanspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.