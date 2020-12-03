Manisa Futbol Kulübü: 0-2

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Mücahit Değermenci, Sefa ÖzcanŞANLIURFASPOR: Hakan – Göksu (Dk.54 İsmail Cem), Sefa (Dk.80 Muhammed Mahmut),Mustafa Samican, Mustafa Şen (Dk.54 Tarık), Gökdeniz, İhsan, Emre (Dk.61 Süleyman), Enes, Volkan, Fevzi (Dk.61 Erkan)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Kahveci – Sertaç, Ahmet, Abdurrahman, Nizamettin, Hakan, Çağrı, Recep, Zahit(Dk.89 Bilal), Serdar (Dk.82 Tayyib), Mehmet Yılmaz SARI KARTLAR: Göksu (Şanlıurfaspor) – Recep, (Manisa Futbol Kulübü)GOLLER: Dk.76 Nizamettin (Penaltıdan) Dk.90 Tayyib (Manisa Futbol Kulübü)
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 13'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü Spor'a 2-0 mağlup oldu.76'ncı dakikada cezaalanında yaşanan karambolde, hakem penaltı noktasını gösterdi. Nizamettin'in kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-1
90'ıncı dakikada Mert/in pasıyla kale önünde bulaşan Tayyib, güzel vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-2.
- Kaynak: DHA
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