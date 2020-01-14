Manisa göçmen faciasında ölen 8 kişinin cenazesi, toprağa verildi - Son Dakika
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Manisa göçmen faciasında ölen 8 kişinin cenazesi, toprağa verildi

6 saat önce

Göçmen faciasında ölen 8 kişinin cenazesi, toprağa verildi(2)8 CENAZE TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Çeşme ilçesi Yalı Mahallesi açıklarında teknelerinin alabora olmasıyla ölen 11 Suriyeli göçmenden Emine Mahmud (23), Fidya Hüseyin (5), Leyla Hüseyin (3), Fadya Hüseyin (1), Hediya Nayıf (25), Rezan...

Göçmen faciasında ölen 8 kişinin cenazesi, toprağa verildi(2)

8 CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesi Yalı Mahallesi açıklarında teknelerinin alabora olmasıyla ölen 11 Suriyeli göçmenden Emine Mahmud (23), Fidya Hüseyin (5), Leyla Hüseyin (3), Fadya Hüseyin (1), Hediya Nayıf (25), Rezan Mahmo (7), Berivan Mahmo (6) ve Abdulhamid Mahmo (4) Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. İzmir'den, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Gasilhanesi'ne getirilen cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Belediyesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, CHP Meclis Üyesi Burhan Irk, Atatürk Mahallesi Muhtarı Celal Çetin ve hayatını kaybedenlerin Turgutlu'da yaşayan yakınları katıldı. Ölenlerin Turgutlu'ya 4 yıl önce Suriye'nin Haseke şehrinden gelerek, Atatürk Mahallesi'ne yerleştikleri öğrenildi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR)

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)

Manisa göçmen faciasında ölen 8 kişinin cenazesi, toprağa verildi

Manisa, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:38 Kaynak: DHA
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