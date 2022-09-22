Demirci'de incir üretimi Tarım ve Orman Bakanlığının fidan desteğiyle artacak - Son Dakika
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Demirci'de incir üretimi Tarım ve Orman Bakanlığının fidan desteğiyle artacak

22.09.2022 13:02
Demirci'de incir üretimi Tarım ve Orman Bakanlığının fidan desteğiyle artacak

Manisa'nın Demirci ilçesinde incir rekoltesinin iki katına çıkarılması için üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 10 bin 350 fidan dağıtılacak.

Manisa'nın Demirci ilçesinde incir rekoltesinin iki katına çıkarılması için üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 10 bin 350 fidan dağıtılacak.

Kiraz, badem, hünnap ve cevizin yanı sıra incir üretiminin de yaygınlaştığı Demirci'de rekolteyi arttırmak için Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü çalışma başlattı.

Bu kapsamda özellikle kırsal mahallelerdeki üreticiye yüzde 75'i hibe olmak üzere 10 bin 350 incir fidanı verilecek. Böylece yıllık 150 ton olan rekoltenin 300 tona yükseltilmesi hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, AA muhabirine, Demirci'de 285 dekar alanda incir üretim yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki incir üretimini artırmaya çalıştıklarını dile getiren Şenyurt, "Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün projesi kapsamında çiftçimize yüzde 75 hibeli olarak 10 bin 350 incir fidanı dağıtacağız. Hedefimiz dağıtılacak bu fidanlar ile incir üretim rekoltemizi 300 ton üzerine çıkarmak." dedi.

2 aylık hasat sezonu başladı

Öte yandan Boyacık, Mezitler, Alaağaç, Ayvaalan, Ahmetler ve Hırkalı mahallelerinde üretilen incirlerin hasadı sürüyor.

Yaklaşık 2 ay süren hasat döneminde üreticiler, topladıkları incirleri ebadına göre sınıflandırılarak kasalara diziyor. Bölgeye gelen tüccarlar tarafından alınan ürünler daha sonra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlere sevk ediliyor.

İncir üreticisi Halil Sönmez, arazisindeki 100 ağacı haftada iki kez hasat ettiğini anlatarak, "İncir bu yörenin geçim kaynağı, bu sezon verimden memnunuz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci'de incir üretimi Tarım ve Orman Bakanlığının fidan desteğiyle artacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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