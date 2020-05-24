Manisa ve Aydın'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar parklara koştu - Son Dakika

Manisa ve Aydın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü parklarda geçirdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü kez kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kendilerini dışarı attı. İstisna kapsamında saat 14.00'ten itibaren evlerinin yakınlarındaki parklara giden Manisalıların uğrak noktası, Ulupark ve Fatih Parkı oldu.

Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşların bazıları sosyal mesafe kurallarına da özen göstererek yürüyüş yapmayı, bazıları ise gölgelerde sevdikleriyle sohbet etmeyi ve torunlarıyla telefonda görüşerek bayramlaşmayı tercih etti.

66 yaşındaki emekli polis Ali Özcan, hayatındaki en ilginç bayram deneyimlerinden birini yaşadığını belirterek, "İlk defa böyle bayram yaşıyoruz, önce sağlık diyelim. Sağlık yerinde olursa her şey hallolur." dedi.

75 yaşındaki İbrahim Karabulut da ömründe ilk kez böyle bir bayram geçirdiğini belirterek, "Bu da bir virüs bayramı oldu. Allah hayırlısını versin. Çocuklardan, torunlardan ayrı kaldık." diye konuştu.

72 yaşındaki Hüseyin Altıner ise insanların, Kovid-19 salgınından alması gereken pek çok ders olduğuna işaret etti.

65 yaşındaki Burhan Alsan da torunlarını göremediği için bayramı hüzünlü geçirdiğini dile getirdi.

Aydın

Aydın'da da sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, Adnan Menderes Bulvarı ile İstasyon Meydanı'nda vakit geçirdi.

Maske takan ve sosyal mesafe kuralına özen gösteren vatandaşlardan bazıları, havanın sıcak olmasından dolayı gölgelik alanda vakit geçirdi.

İncirliova ilçesinde de belediye, dışarıya çıkan vatandaşlara şeker ve çay ikramında bulundu.

72 yaşındaki Sevim Gümüş, hüzünlü bir bayram geçirdiklerini ifade ederek uzun aradan sonra yeniden dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

77 yaşındaki Şevki Özbay ise "Bu bayramda çocuklarımız yanımızda değil, alınan kararlara uyuyoruz. Ancak böyle izin günlerinde çıkabiliyoruz. Bugün hem izin günümüz hem de bayram. Aynı güne denk gelmesi iki bayramı bir arada yaşadık. Çok da güzel oldu." diye konuştu.