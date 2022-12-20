Ankara Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere aylık 330 lira kantin desteği! - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere aylık 330 lira kantin desteği!

20.12.2022 22:22

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına kantin desteği yapacak. Başkent Kart'la kantin alışverişi dönemini başlatacaklarını söyleyen Yavaş, "Öğrenci başına aylık 330 lira destekte bulunarak evlatlarımızın beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yılbaşından itibaren sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kart'larına, çocuklarının kantin masraflarının karşılanması amacıyla öğrenci başına aylık 330 TL yatıracak. İlk etapta pilot ilçelerde başlayacak olan desteğin ilerleyen süreçte 60 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor. ABB'nin sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının kantin masrafları için yapacağı destek Başkent Kart'lara yüklenecek ve bakiyeler sadece kantin harcamalarında kullanılabilecek.

"YALNIZCA EĞİTİMDE DEĞİL, YAŞAMDA DA FIRSAT EŞİTLİĞİ GEREKİYOR"

Kantin desteğini sosyal medya hesaplarında bugün yaptığı açıklamayla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yalnızca eğitimde değil yaşamda da fırsat eşitliği gerekiyor. Çocuklarımız için biz hep buradayız" dedi.

ÖĞRENCİ BAŞINA AYLIK 330 LİRA DESTEK

Yavaş, şunları söyledi: "Her gün haberlerde, okula aç giden ve okulda aç kalan çocuklarımızı üzülerek takip ediyoruz. Bunlardan en etkili olanı ise okullarda açlıktan dolayı ağlayan çocukların olduğu haberdi. Bu haberler bizlerin sorumluluğunu daha da artırıyor. Bu nedenle sosyal yardım alan ailelerimizin çocukları için yılbaşından sonra ilk olarak pilot bölgelerde, ardından da tüm Ankara'da Başkent Kart'la kantin alışverişi dönemini başlatıyoruz. Öğrenci başına aylık 330 lira destekte bulunarak evlatlarımızın beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olacağız. SMA testi, çocuk tarama testi, kreşler, doğal gaz desteği, et desteği, kırtasiye desteği, öğrenci abonmanı, öğrenci su indirimi, ücretsiz internet, barınma merkezleri, sınav ücreti ödemeleri, teknoloji merkezleri… Bunların hepsi çocuklarımız için. En büyük projemiz, nesillerce süren yoksulluğu çocuklarımız için makus bir gelecek olmaktan çıkarıp, onların gelişimlerini ve eğitimlerini tamamlayarak aydınlık bir geleceğe sahip olmalıdır."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
ABB'den sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına aylık 330 lira kantin desteği ABB'den sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına aylık 330 lira kantin desteği

Başkent Kart, Mansur Yavaş, Ankara, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere aylık 330 lira kantin desteği! - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sinop açıklarındaki bir kuru yük gemisinde yangın çıktı! Kaptanın öldüğü belirtiliyor
22:59 İstanbulspor'u rahat geçen Fenerbahçe kupada turladı
22:12 Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesinde pürüz! Fenerbahçe kaleci arıyor
21:46 Sokakta yalnız gördüğü kadınların kabusu olan odunlu saldırgan yakalandı
21:30 Kasiyer genç kıza hesap soran Faslı şahıs ekipler tarafından yakalandı
21:20 CHP'nin grup toplantısında şaşırtan hareket! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söz hakkı verilmedi
21:11 Milyonlar EYT düzenlemesini bekliyordu! Meclisten tatil kararı geldi
21:07 Sağlık çalışanlarına 29 bin lira promosyon ödenecek! Anlaşma gerçekleşti
21:01 Kendisini uyaran doktora tekme tokat saldırdı: Ölmediğime şükrediyorum
17:01 Ankara Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere aylık 330 lira kantin desteği!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2022 23:42:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere aylık 330 lira kantin desteği! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement