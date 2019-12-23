Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sinan Aygün hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanun'a muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Eski CHP Ankara Milletvekili Aygün, Eskişehir yolu üzerinde "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatın mühürlenmesinin ardından Yavaş ve ekibinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediği iddiasında bulunmuştu.

(İHA)

Mansur Yavaş, Sinan Aygün, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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