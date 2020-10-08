46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş, uluslararası tepkilere rağmen bugün açılıyor - Son Dakika
BBC

46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş, uluslararası tepkilere rağmen bugün açılıyor

08.10.2020 09:07

Kuzey Kıbrıs, 46 yıldır kimsenin girmediği ve hayalet kente dönüşmüş olan Maraş sahillerini bugün yeniden halka açıyor. Yunanistan ve Rum kesimi başta olmak üzere tepkilerin gelmesine rağmen sahil bugün açılıyor.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, ""Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş sahilinden istifade etmesine başlayacağız" demişti.

KIBRIS HAREKATI'NDAN BU YANA KAPALI

Maraş bölesi Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Harekatı'ndan bu yana kapalıydı. Bölge o tarihten bu yana Birleşmiş Milletler denetiminde iskana kapalıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Maraş'ın açılmasına Türkiye'nin her tür desteği vereceğini ifade etmiş ve "Maraş Ada'daki çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Kıbrıs'ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık" diye konuşmuştu.

KOALİSYON ORTAĞINDAN TEPKİ VE İSTİFALAR

Başbakan Tatar'ın askeri statüsü devam eden Maraş'ı halka açma kararına Kuzey Kıbrıs'taki koalisyon ortağı Halkın Partisi'nden de tepki geldi. Hükumetten çekilen partinin milletvekillerinden olan ve hem Başbakan yardımcısı hem de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Kudret Özersay, görevlerinden istifa etti.

Özersay, "Yapılan açıklamalar halihazırda gerek kapalı Maraş içerisinde, gerekse yan tarafındaki Derinya bölgesinde sivillerin kullanımına açık olan sahil bölgelerine yenilerinin eklenmesi anlamı taşımaktadır, yani mülkiyete dair düzenlemeleri de içeren kapalı Maraş'ın açılması projesi bu değildir" diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, yeni hükümet için koalisyon görüşmelerinin bu Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayacağını söylüyor.

KIBRIS VE YUNANİSTAN: KURALLAR İHLAL EDİLİYOR

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Maraş'ın açılması kararının Birleşmiş Milletler kararlarının ihlali anlamına geldiğini söylüyor. Yunanistan'dan yapılan açıklamalarda da Maraş'ın açılmasının Ada'da diplomatik çözümü tehlikeye attığı vurgulandı.

RUSYA: KABUL EDİLEMEZ

Maraş'ın halka açılmasına tepki gösterenler arasında Rusya da vardı. Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs'ın bu kararının 'kabul edilemez' olduğu ifade edildi ve Kremlin'in gelişmelerden dolayı ciddi biçimde endişeli olduğu belirtildi.

MARAŞ'IN STATÜSÜ

Maraş, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Harekatı öncesinde lüks otellerin bulunduğu, gözde bir sahil semtiydi. 1974'teki askeri operasyonlar sırasında semtin Rum nüfusu bölgeyi terk etmiş ve güneye yerleşmişti.

Harekatın ardından Maraş, askeri yasak bölge ilan edilmişti. O statüsünü bugüne kadar da korudu. 1990'a kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin idaresinde olan Maraş, 1990'da Kuzey Kıbrıslı güvenlik güçlerinin idaresine geçti.

2004 yılında hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs'ta referanduma götürülen ancak Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedilen Annan Planı, Maraş'ın denetiminin Kıbrıslı Rumlara bırakılmasını öngörüyordu.

46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş, uluslararası tepkilere rağmen bugün açılıyor
46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş, uluslararası tepkilere rağmen bugün açılıyor
46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş, uluslararası tepkilere rağmen bugün açılıyor
46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş, uluslararası tepkilere rağmen bugün açılıyor
46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş, uluslararası tepkilere rağmen bugün açılıyor
46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş, uluslararası tepkilere rağmen bugün açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hayalet, Kıbrıs, Maraş, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş, uluslararası tepkilere rağmen bugün açılıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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