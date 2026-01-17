Mardin'de Kaybolan Çocukların Bedeni Bulundu

1) MARDİN'DE KAYIP 2 ÇOCUĞUN, YÜZEYİ BUZ TUTAN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU (2)

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan Davut Esen (9) ile Abdullah Erat'ın (7) yüzeyi buz tutan gölette cansız bedenleri bulundu. Çocukların cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Denli de olay yerine incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2) BOZCAADA'DA KARAYA OTURAN TANKER 12 GÜN SONRA KURTARILDI

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 12 gün önce lodos fırtınası nedeniyle kara oturan boş ham petrol tankeri kurtarıldı.

Olay, 4 Ocak'ta Bozcaada açıklarında meydana geldi. Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre uzunluğundaki 'QENDIL' isimli boş tanker, seyir halindeyken lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu. İçerisinde 26 personel bulunan geminin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-10 ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Gemide bulunan 6 Çinli, 2 Rus, 3 Filipinli, 5 Bangladeşli, 10 Myanmarlı olmak üzere toplam 26 personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KURTARMA OPERASYONU TAMAMLANDI

Bozcaada açıklarında 12 gün önce karaya oturan 'QUENDIL' isimli tanker için başlatılan kurtarma çalışması tamamlandı. Hava şartlarından dolayı aralıklarla devam eden kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', 'Gemi Kurtaran', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-16' ve 'Kıyı Emniyeti-6' römorkörleri katıldı. Yapılan çalışma sonucunda tanker, yeniden yüzdürüldü. Tankerde yapılacak su altı sörvey çalışmasıyla geminin seyire alışverişli olup olmadığı incelenecek.

3) EDİRNE'DE YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bırakırken, yüksek kesimler beyaza büründü. Yağışın, sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kentte, akşam saatlerinde sağanak yağış başladı. Sağanak, saat 20.00 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi başta olmak üzere, tarihi ve kültürel yapılar da karla kaplandı. Kar yağışı, aralıklarla şiddetini arttırarak devam ederken, hava sıcaklığı ise -1 santigrat derece ölçüldü.

Yağışın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.