Mardin'de Kaybolan Çocukların Bedeni Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin'de Kaybolan Çocukların Bedeni Bulundu

17.01.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de kaybolan iki çocuğun cansız bedenleri buz tutan gölette bulundu, soruşturma sürüyor.

1) MARDİN'DE KAYIP 2 ÇOCUĞUN, YÜZEYİ BUZ TUTAN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU (2)

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan Davut Esen (9) ile Abdullah Erat'ın (7) yüzeyi buz tutan gölette cansız bedenleri bulundu. Çocukların cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Denli de olay yerine incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü

-------------------------

-Cesetlerin sudan çıkarılması

-Ekiplerden görüntü

HABER: Salih KESKİN-Emrullah KARAKAŞ/MAZIDAĞI (Mardin),

===========================

2) BOZCAADA'DA KARAYA OTURAN TANKER 12 GÜN SONRA KURTARILDI

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 12 gün önce lodos fırtınası nedeniyle kara oturan boş ham petrol tankeri kurtarıldı.

Olay, 4 Ocak'ta Bozcaada açıklarında meydana geldi. Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre uzunluğundaki 'QENDIL' isimli boş tanker, seyir halindeyken lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu. İçerisinde 26 personel bulunan geminin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-10 ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Gemide bulunan 6 Çinli, 2 Rus, 3 Filipinli, 5 Bangladeşli, 10 Myanmarlı olmak üzere toplam 26 personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KURTARMA OPERASYONU TAMAMLANDI

Bozcaada açıklarında 12 gün önce karaya oturan 'QUENDIL' isimli tanker için başlatılan kurtarma çalışması tamamlandı. Hava şartlarından dolayı aralıklarla devam eden kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', 'Gemi Kurtaran', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-16' ve 'Kıyı Emniyeti-6' römorkörleri katıldı. Yapılan çalışma sonucunda tanker, yeniden yüzdürüldü. Tankerde yapılacak su altı sörvey çalışmasıyla geminin seyire alışverişli olup olmadığı incelenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Gün boyunca yapılan kurtarma çalışmalarından dron görüntüler.

-Geminin kurtarılma anından görüntüler.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN-Serkan İLİK/ ÇANAKKALE,

=====================================

3) EDİRNE'DE YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bırakırken, yüksek kesimler beyaza büründü. Yağışın, sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kentte, akşam saatlerinde sağanak yağış başladı. Sağanak, saat 20.00 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi başta olmak üzere, tarihi ve kültürel yapılar da karla kaplandı. Kar yağışı, aralıklarla şiddetini arttırarak devam ederken, hava sıcaklığı ise -1 santigrat derece ölçüldü.

Yağışın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi. (DHA

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Denizcilik, Güvenlik, Mardin, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Kaybolan Çocukların Bedeni Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı 2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı
Bomba iddia: Netanyahu, Trump’tan İran’a saldırı planlarını ertelemesini istedi Bomba iddia: Netanyahu, Trump'tan İran'a saldırı planlarını ertelemesini istedi
Mutlu son Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın
Suudi Arabistan’da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu
Infantino’nun maaşı olay oldu Infantino'nun maaşı olay oldu
Fener taraftarını heyecanlandıran kare Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Sevcan Orhan’a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu Bomba itiraf Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Tokyo’da elektrik kesilince ulaşım felç oldu Binlerce kişi istasyonda sıkıştı Tokyo'da elektrik kesilince ulaşım felç oldu! Binlerce kişi istasyonda sıkıştı
Galatasaray taraftarını kahreden haber Galatasaray taraftarını kahreden haber
Güle güle En-Nesyri Yeşil ışığı yaktı gidiyor Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama

00:22
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
00:09
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:19
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 01:35:58. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Kaybolan Çocukların Bedeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.