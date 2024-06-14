Markanın İptali Hakkında Değişiklikler

Advertorial Bülten

1. Markanın İptali

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca "Tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep olmadan ciddi bir şekilde kullanılmayan" ya da "Kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilen markalar" iptal edilebilir.

6769 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra 7 yıl boyunca mahkemelerde olan bu yetki 2024 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na devredilmiştir. Dolayısıyla artık markanın iptali için yapılacak başvurular Mahkemelere değil Türk Patent ve Marka Kurumuna yöneltilecektir. Markanızın iptal edilmesini önlemek için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Karar Patent, bu süreçte yanınızda.

2. Marka İptalinin Dayanakları

Sınai Mülkiyet Kanunumuz markanın iptali için, "Markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir neden olmaksızın ciddi bir biçimde kullanılmaması" ya da "Markanın 5 yıl boyunca hiç kullanılmaması" unsurlarını kabul etmiştir. Bu durumda, tescil tarihinden itibaren 5 yıl boyunca herhangi bir şekilde kullanılmayan ya da ciddi bir kullanıma konu olmayan markalar iptal tehlikesi altındadır. Markanızın korunması için Karar Patent uzmanlığıyla güvence altına alabilirsiniz.

3. İstisnalar

Markanın kullanılmaması ya da ciddi bir biçimde kullanılmamasına karşılık olarak kanun yine aynı maddede, "Markaların ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması" ve "Malın sadece ihracat amacıyla mal ve ambalajlarda kullanılması" hallerinden birinin varlığı halinde iptal için gerekli koşulların oluşmadığını kabul etmiştir. Bu iki halden birinin varlığı durumunda marka kullanılıyor kabul edilecektir. Detaylı bilgi ve danışmanlık için Karar Patent ile iletişime geçin.

4. Lisans Sözleşmesi Avantajı ve Kullanılmayan Markanın Koruma Altına Alınması

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun en önemli düzenlemelerinden biri ise lisans sözleşmeleridir. Bu sayede tescil tarihinden itibaren hiç kullanılmamış olan, ciddi bir biçimde kullanılmayan ya da tescil edildiği sınıfların birebir aynı marka ile bir başkası tarafından tescil edilmemesi için tescil edilen markalar, bu sınıfları açısından lisans sözleşmesine konu edilerek iptalden korunabilecektir. Markanızın korunması için lisans sözleşmelerinin avantajlarını değerlendirin. Karar Patent olarak bu süreçte size rehberlik edebiliriz.

5. Sürelerin Değerlendirilmesi ve İnceleme

Kanunumuzda iptal talebi için tescil tarihinden itibaren 5 yıllık bir süre öngörülmüştür. 5 Yıllık süreler, iptal talebinin başvuru tarihine göre değerlendirilecektir. İlk olarak belirtmek gerekirse, tescil tarihinden itibaren henüz 5 yıllık süresi geçmeyen markalar için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde iptal başvurusunda bulunulması mümkün değildir. Marka hakkında iptal talebinde bulunulabilmesi için tescil tarihinden itibaren geçecek 5 yıllık süre ön koşuldur. "Karar Patent" olarak sürecin her aşamasında yanınızdayız.

5 yıllık süre ise, talepte bulunulan tarihten geriye doğru işleyecek 5 yıllık süredir. Örneğin; bir markanın iptali için 01.01.2024 tarihinde başvuru yapılması halinde Türk Patent ve Marka Kurumu, marka hakkındaki 01.01.2019 ve 01.01.2024 tarihleri arasındaki kullanımları inceleyecek ve markanın iptal edilip edilmeyeceği hakkındaki kararını buna göre verecektir.

Bu incelemelerde, kullanımların 5 yıllık süre boyunca bir kesintiye uğrayıp uğramadığı değerlendirilecektir. Yapılacak incelemelerde geriye doğru işleyen 5 yıllık sürede herhangi bir kullanım tespit edilmezse markanın kullanılmadığı konusunda karar verilecektir.

Geriye doğru 5 yıllık sürede bir kullanım olması halinde ise, bu kullanımların, Kanun'un ilgili maddelerinde belirtilen kullanım şartlarını taşıyıp taşımadığı değerlendirilecek ve buna göre bir karar verilecektir. Karar Patent uzman ekibi, markanızın korunması için gerekli tüm incelemeleri titizlikle yapmaktadır.

6. Ciddi Kullanım

Markanın "ciddi bir biçimde kullanılmaması" hakkında kanunumuz ya da gerekçesinde net bir açıklama yer almamaktadır. Uygulamada ise, yukarıda belirttiğimiz kullanım şekli ve lisans sözleşmesinin var olmaması halinde, marka sahibinin markası hakkında düzenlemiş olduğu faturalar ve faturaların bedelleri incelenmekte ve bu faturaların ciddi bir kullanım teşkil edip etmediği hakkında değerlendirme yapılmaktadır. Bir nevi markanın ne kadar ve ne boyutta satışa konu edildiği incelenmektedir. Markanızın kullanımı ve korunması konusunda Karar Patent olarak sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Markanın ticari amaca yönelik olduğu ve mal ve hizmetlere ayırt edici özellik katması gerektiği düşünüldüğünde markanın kullanılıp kullanılmadığının satışa göre değerlendirilmesi olağan bir durumdur. Nitekim kanunumuzda markanın tanımı ve amaçlarını bu temele dayandırmıştır.

Ancak bu değerlendirmeler bizim görüşümüze göre yeterli değildir. Çünkü marka herkes tarafından tescil edilebilecek bir hak olup, markanın küçük bir işletme tarafından küçük satışlarla kullanılmasının ciddi bir kullanım olmayacağını düşünüyoruz. Karar Patent olarak, markanızın doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için yanınızdayız.

7. Devam Eden Davalar

Markanın iptali hakkındaki talepler her ne kadar Mahkemelerden alınıp, Türk Patent ve Marka Kurumuna devredilmiş olsa da markanın iptali hakkında devam eden davalar Mahkemelerde görülmeye devam edecektir. Devam eden davalarınızda Karar Patent olarak hukuki danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız.

Marka, patent ve hukuki danışmanlık konularında profesyonel destek almak için Karar Patent ile iletişime geçin. Uzman ekibimizle markanızı güvence altına alın.