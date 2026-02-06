Market Şikayetleri Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Market Şikayetleri Rekor Kırdı

Market Şikayetleri Rekor Kırdı
06.02.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak 2026'da online market şikayetleri, 2025'in tamamını geçti, yüzde 115 artış yaşandı.

ÇÖZÜM platformu Şikayetvar, market alışveriş sitelerine yönelik tüketici şikayetlerinin ocak ayında rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Ocak ayında 2025'in tamamında kaydedilen şikayet sayısının aşıldığı aktarıldı.

Çözüm platformu Şikayetvar'ın verilerine göre, market alışveriş sitelerinde 2025 yılı boyunca toplam 849 şikayet kayda geçerken, 2026'nın ocak ayında bu sayı bin 825'e yükseldi. Böylece şikayetler bir ayda yüzde 115 artış göstererek yıllık toplamın iki katına yaklaştı.

Platform tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Geçtiğimiz yıl market alışveriş sitelerinde aylık şikayet sayıları 650–800 bandında, görece istikrarlı bir seyir izlerken yeni yılın ilk ayında tablonun keskin şekilde değiştiği gözlemleniyor.

"Ocak ayında kaydedilen bin 825 şikayet, kategoride bugüne kadarki en sert aylık artışlardan biri olarak öne çıktı. Haftalık veriler de artışın kademeli değil ani bir sıçrama şeklinde gerçekleştiğini gösteriyor. Normalde haftalık 150–220 aralığında seyreden şikayet sayısı, tek bir haftada 600'ü aşarak yaklaşık üç katına çıktı.

"Şikayet artışının arkasında yılbaşı kampanyaları ve indirim dönemleri sonrası oluşan sipariş ve iade yoğunluğu bulunuyor. Artan talep karşısında lojistik, depo ve çağrı merkezi kapasitelerinin yetersiz kalması, kısa sürede binlerce kullanıcının mağduriyet yaşamasına neden oluyor. Yaşanan durum kalıcı bir kalite probleminden çok dönemsel operasyonel darboğaza işaret ediyor."

Platform tüketicilerin en sık dile getirdiği sorunları şöyle sıraladı:

"Teslimat gecikmeleri

"Kargo ve dağıtım problemleri

"Eksik veya yanlış siparişler

"İade ve para iadesi süreçleri

"Müşteri hizmetlerine ulaşılamaması

"Özellikle hızlı teslimat beklentisinin yüksek olduğu market alışverişlerinde birkaç günlük gecikme bile doğrudan şikayete dönüşebiliyor."

Platforma ulaşan şikayetlerden bazıları ise şöyle:

"4 Şubat 2026 tarihinde Seyhan bölgesinde bir online market uygulaması üzerinden aynı gün içinde üç ayrı sipariş verdim ve üçü de iptal edildi. İlk iki siparişim, 'kullanım koşullarına ve gizlilik hükümlerine aykırılık' gerekçesiyle iptal edildi; ancak hangi ürün veya adet nedeniyle bu işlemin yapıldığına dair hiçbir somut açıklama sunulmadı. Üçüncü siparişim ise 'gecikme' gerekçesiyle iptal edildi. Toplam yaklaşık 1.270 TL tutarındaki alışverişlerimin aynı gün içinde, detaylı ve net bir bilgilendirme yapılmadan iptal edilmesi zaman kaybına ve mağduriyete yol açmıştır.

"05 Şubat 2026 saat 15.39'da hızlı market hizmeti üzerinden verdiğim sipariş, bir buçuk saati aşkın süredir 'hazırlanıyor' durumunda olup teslimatın en az iki saati bulacağı belirtildi. Bu gecikmeleri daha önce de defalarca yaşamama rağmen sorunun devam etmesi mağduriyet yarattı. Market siparişlerinde bu kadar uzun ve belirsiz teslimat süreleri kabul edilemez. Gerekli düzenlemelerin yapılarak teslimat sürelerinin iyileştirilmesini ve mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum.

"Sanal market üzerinden verdiğim peynir siparişi, stok olmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Ancak ücret iadesi hala hesabıma yapılmadı ve konuyla ilgili muhatap bulamıyorum. Yaşanan bu durum mağduriyet yaratmıştır. Ücret iademin en kısa sürede gerçekleştirilmesini talep ediyorum.

"Siparişim gelmedi. İptal talep ettim. Şu ana kadar iptal etmediler. Defalarca müşteri hizmetlerini aradım. Sonuç yok. Ne siparişim geldi ne de iptal edildi. Platformda bu sorunları hep yaşıyoruz. Misafirim gelecekti. Sipariş gelmedi."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Market Şikayetleri Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Yabancı yatırımcının rotası netleşti Her 3 konuttan 1’i tek şehirden satıldı Yabancı yatırımcının rotası netleşti! Her 3 konuttan 1'i tek şehirden satıldı
Bakımevinde üzerine kolonya döküp ateşe verdi Bakımevinde üzerine kolonya döküp ateşe verdi
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
6 Şubat’ın simge isminin dinmeyen acısı 6 Şubat'ın simge isminin dinmeyen acısı
Saat 04.17’de mezar başında gözyaşlarına boğuldu Saat 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu

10:49
6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı
6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:04
Şenol Güneş’ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
09:48
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:27
Suudi Arabistan’a giden En-Nesyri’den Fener taraftarını delirten sözler
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:42
Süper Lig devinden son gün bombası Tarihi transfer İstanbul’da
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
07:11
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
05:44
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:59:39. #7.11#
SON DAKİKA: Market Şikayetleri Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.