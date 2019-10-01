Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Mesele sadece kentli hakları bildirgesi yayımlamak, onun başlıklarını sıralamak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri sıralamaktan ibaret değil. Yaklaşımda, bakışımızda sorun var. Dünyaya, evrene bakışımız problemli. Bunu çözmeden, bunun üzerinde düşünmeden kurduğumuz şehirler de yine problemli olacak. Çözüm, bakış açımızı değiştirmek. Şehirleşme anlayışı dünyada iflas etmiştir, bunu kabul etmek lazım." dedi.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu (Marmara Urban Forum-MARUF), İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Tahir Büyükakın, açılıştaki konuşmasında, forum kapsamında planlama, altyapı ve ulaşım, kentsel ve endüstriyel dönüşüm, teknolojinin şehirlere katkısı, her bireye ve toplumun her kesimine ulaşması gereken hizmetler, şehir yönetimlerinin entegrasyonu, yönetimde şeffaflık konularının ele alınacağını dile getirdi.

Herkesin farklı şehirlerde, farklı şartlarda yaşadığına değinen Büyükakın, şunları söyledi:

"Ancak hepimiz aynı havayı soluyor, aynı suyu içiyor, aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Birbirinden ayrılmayacak bir kaderimiz var. Şehirlerimizin kaderi dünyanın da kaderidir. Bu kader ayrılmaz bir bütündür. Batıda gelişen üretim teknikleri, doğudan gelen göç, denize atılan plastikler, havaya karışan karbonmonoksit, sokaklarımızı işgal eden otomobiller, kimsesiz, çaresizler, yoksullar, yok olan hayvan nesilleri, plastik yiyen balıklar, psikolojik ve sosyal denge arayan mimarlar hepimizin ortak kaderi, ortak meselesidir. ya bu kadere bütün insanlık olarak yön vereceğiz ya da havasız, susuz, renksiz bir hayatın içinde sadece birer detaydan ibaret kalacağız. Bu forum, şehirlerin dolayısıyla insanlığın kaderine Türkiye'den bir katkı verme amacındadır."

Büyükakın, açılışın ardından düzenlenen "21. Yüzyıl Kent Vizyonları" başlıklı oturumda, 2030'a kadar dünyada konut ihtiyacının yıllık 96 milyon, Türkiye'de 900 bin olacağını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada 100 milyon evsiz insan var, 821 milyon kişi açlık tehdidi altında. 258 milyon göçmen akını var. Trafikteki taşıt 2050'ye gelindiğinde 2,5 kat artacak. Trafik kazalarında yılda 1 milyon 200 bin kişi hayatını kaybediyor. Küresel karbon emisyonunun yüzde 71-76'sını kentlerde oluşuyor. İçilebilir su miktarı sadece yüzde 0,5. Dünyada günlük 5 milyon ton atık üretiliyor. Çevre kirliliğinden yılda 3 milyon kişi ölüyor. Bir şeyler yanlış. Bunun üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Mesele sadece kentli hakları bildirgesi yayımlamak, onun başlıklarını sıralamak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri sıralamaktan ibaret değil. Yaklaşımda, bakışımızda sorun var. Dünyaya, evrene bakışımız problemli. Bunu çözmeden, bunun üzerinde düşünmeden kurduğumuz şehirler de yine problemli olacak. Çözüm, bakış açımızı değiştirmek. Şehirleşme anlayışı dünyada iflas etmiştir, bunu kabul etmek lazım."

"Çözümler çağın getirdikleriyle uyum içinde"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerel yönetimlerin hizmetlerini kentleşme sürecinin bireyler ve toplum hayatına getirdiği değişimi göz önünde bulundurarak planlaması gerektiğine işaret ederek, yerel yönetimlerin yürüttüğü hizmetlerin gündelik hayatın hemen hemen her alanını kapsadığını anlattı.

Aktaş, bir şehrin tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra insanlar için de yaşanabilir olması gerektiğine işaret ederek, "Modern şehirler her geçen gün milyonlar için daha cazip hale geliyor. Şehir yönetimlerinin sorumlulukları, cevaplaması gereken sorular da bu nüfusla artıyor. Artan nüfusla kentin sorunları da hızla büyüyor. Gelişen teknolojiyle şehir çözümlerine yönelik yaklaşım da değişmekte, artık çözümler çağın getirdikleriyle uyum içinde. Çözümler daha iyi, daha kaliteli bir şehir yaşamı için akıllı şehir kavramıyla birçok noktada kesişiyor." diye konuştu.

Akıllı şehirlerin de akıllı belediyecilikle hayata geçirilebileceğini belirten Aktaş, 31 Mart sonrasında Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı oluşturduklarını, Birleşik Krallık'tan da 3,2 milyon poundluk hibe aldıklarını söyledi.

"Hizmet eşitliği, ortak değerlerin üretilmesine katkı sağlayacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Ekrem Yüce, kent kültürü oluştururken belediye sınırları içerisindeki hizmet eşitliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hizmet eşitliği, ortak değerlerin üretilmesine katkı sağlayacaktır. Eğer hizmet eşitliği sağlanabilirse kent merkezlerine yığılan nüfus çevreye taşınabilecek." dedi.

Kent vizyonu oluştururken, kentin niteliğinin iyi belirlenmesi, kente özgü olan niteliğe öncelik verilmesi gerektiğini anlatan Yüce, bölgeler ve şehirler arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik gelişmişlik düzeyi farklılıklarının giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'i evrensel standartlardaki şehir haline dönüştürmeye çalıştıklarını ifade ederek, katılımcı belediyecilik yaklaşımına sahip olduklarını söyledi.

"GSYH'nin yüzde 70'inden şehirler sorumlu"

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Claudio Tomasi, 193 ülkenin en üst düzeyde 2015'te ilk kez karar verdiği 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri gündeminin en büyük ortak insani çabayı temsil ettiğini anlattı.

Kalkınma alanına 1990'larda kuvvetli bir akım olduğunu ancak henüz başarılamadığını belirten Tomasi, "Rio zirvesi ve sonrasında iktisadi büyümenin yeterli olmadığı beşeri gelişmenin gerekli olduğuna karar verildi. Bu gündem yalnızca yereleştirilebilirse gerçekleştirilebilir. Dünya hızlı şekilde kentselleşiyor. Şehirler salınımların ve atıkların yüzde 70'inden mesul. Olumlu yönden bakıldığında ise GSYH'nin de yüzde 70'inden şehirler sorumlu. İnsanlar şehre gelip kendilerini kentlileştiriyorlar çünkü bir fırsat, umut arıyorlar." diye konuştu.

"Vatandaşları gözardı edemeyiz"

Metropolis Genel Sekreteri Octavi de la Varga, şehirlerin her zaman inovasyon, kalkınma, kültür merkezi olduğunu ancak şu anda geçmişte olduğundan daha fazla dışsallık ürettiğini dile getirerek, şehirlerin geleceğini, geçmişte şehir plancıları, mimarları kurarken, artık sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri ve hukukçuların da buna dahil olduğunu anlattı.

Varga, artık şehrin somut ve soyut kısımlarının bir arada düşünüldüğüne işaret ederek, "Uluslararası gündeme baktığımızda şehirler, sorunun merkezine konuluyor ama çözüm üretme konusunda baskı da var. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarılması için aslında top şehirlerin elinde. Vatandaşlar şehrin gelişiminin başında olmalı, vatandaşları gözardı edemeyiz." dedi.

MARUF

"Çözüm Üreten Kentler" sloganıyla düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu, "Çevre ve İklim Değişikliği", "Şehir Teknolojileri ve İnovasyon", "Ulaşım ve Hareketlilik", "Kentsel Altyapı", "Çevre", "Göç", "Kent Ağları", "Yerel Kalkınma", "Sosyal Kapsayıcılık", "Dayanıklılık", "Kamusal Mekan" ile "Yönetişim" temalarında detaylı bir bakış sunacak.

Forumun partnerleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İKSV, UNDP Türkiye, İsveç Enstitüsü, Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) ile Marmara Bölgesi'nde yer alan birçok belediye, kalkınma ajansı ve üniversite yer alıyor.

Güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve su¨rdu¨ru¨lebilir kentleşme konusunda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak hedefiyle yola çıkan, daha yaşanabilir ve eşitlikçi kent dünyasının oluşumuna katkıda bulunmayı hedefleyen forum, kentler arasında bilgi akışı sağlamayı, şehirler arasındaki ilişki ağlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Barış İçin Müzik Çocuk ve Gençlik Orkestrası'nın performansıyla başlayan foruma, 25 ülkeden 250 konuşmacı katılıyor. Forum, 3 Ekim'de sona erecek.