Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler

26.06.2022 13:08
Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler

ÇANKIRI'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için gönderilen 5 orman işçisinin çadırda, arazöz içinde ve üzerinde günde 2'şer saat uyuyarak, söndürme çalışmalarını sürdürmesi fedakarlıklarını gözler önüne serdi.

ÇANKIRI'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için gönderilen 5 orman işçisinin çadırda, arazöz içinde ve üzerinde günde 2'şer saat uyuyarak, söndürme çalışmalarını sürdürmesi fedakarlıklarını gözler önüne serdi. .

Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran'da saat 20.02'de çıkan orman yangını, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, tutuklanan Sacit Ayhan'ın jandarmadaki itirafından, ailesiyle aralarındaki husumet nedeniyle kundaklama sonucu çıktığı belirlenen ve kontrol altına alınan yangında, karadan soğutma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin ilk günden bu yana bölgede takip ettikleri yangına bugüne kadar 3'ü Katar'dan gelen 46 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan gelen 15 uçak, 405 arazöz, 2 bin 202 iş makinesi, 119 su tankeri 28 TOMA ve 1169 araç ile 1204'ü orman işçisi olmak üzere 4 bin 587 kişilik personel destek verdi.

'ORMANLARIMIZ BÜTÜN VATANIN'Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü'nden Marmaris'e destek için gönderilen arazözdeki görevli 5 işçi yangının 2'nci gününden bu yana alevlerle mücadele etti. 5 işçiden 2'si yangın sürecinde çadırda, 2'si ise arazözün üzerinde günlük 2'şer saatlik uykuyla alevlerle savaştı. İşçilerden evli ve 2 çocuk babası İsmail Uslu (35), "Karşılaştığımız tablo vahşet, ağaçlar bitmiş kül olmuş. Yangının ikinci günü geldik. Geldiğimizde uykusuz bir şekilde bekledik daha sonra ertesi gün 5'e doğru uyuduk. Sabah 7'de kalktık. 5 gündür 2 arkadaş çadırda yatıyoruz, diğer 2 arkadaşımız arazözde yattı. Biz görevimizi yapmak için buradayız. Nereden geldiğimizin, nerenin personeli olduğumuzun bir önemi yok. Ormanlarımız bütün vatanın" dedi.SU İÇİRİLEN KAPLUMBAĞA DOĞAL ORTAMA BIRAKILDIÖte yandan, yangından kurtulan yavru bir kaplumbağa yol kenarında DHA ekibi tarafından bulundu. Su içirilen kaplumbağa doğal ortama bırakıldı. Yangın bölgesine 1 metrelik mesafede bir dağ lalesinin, söndürülen yangından etkilenmediği görüldü.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Alev savaşçılarının nöbeti devam ediyor Son dakika haberleri: Alev savaşçılarının nöbeti devam ediyor Son dakika haber! Marmaris'teki yangında dumandan zehirlenen kaplumbağa kurtarıldı Son dakika haber! Marmaris'teki yangında dumandan zehirlenen kaplumbağa kurtarıldı
Kaynak: DHA

Marmaris, Çankırı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:12 Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi
13:10 Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi
13:09 Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar
13:08 Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
13:04 Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 13:18:10. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement