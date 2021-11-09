Üye Girişi
Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler - Son Dakika

Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler

09.11.2021 16:51

İSTANBUL'a gelen Masai kabilesi başlarındaki su kovalarıyla şehrin turistik yerlerinde yürüyerek su sorununa dikkat çekti.

İSTANBUL'a gelen Masai kabilesi başlarındaki su kovalarıyla şehrin turistik yerlerinde yürüyerek su sorununa dikkat çekti.

Tanzanya'nın Arusha bölgesinde yaşayan Masai kabilesinden 6 kişi su sorununa dikkat çekmek için İstanbul'a geldi.  Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Masailer, giydikleri geleneksel kıyafetleri ve başlarına koydukları su kovalarıyla Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Sultanahmet ve Üsküdar gibi turistlik yerlerini yürüyerek Afrika'daki su soruna dikkat çekti. Yaşadıkları sorunları anlattı. Ülkelerinde ortalama 5 kilometre yürüyerek temiz suya ulaşmaya çalışan Masailer başlarına koydukları kovalarla Üsküdar İskelesi'nden Kız Kulesine kadar yürüdü.  Geleneksel danslarını yapan, şarkılar söyleyen Masaileri çevredekiler ilgiyle izledi.

"SUYUMUZA SAHİP ÇIKMAZSAK BİZ AFRİKA'DAKİ AYNI DURUMA DÜŞEBİLİRİZ"

Afrika'da çalışmalar yürüttüklerini ve çok sayıda su kuyusu açtıklarından bahseden Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği Başkanı Hacı Ali Aydın Afrika'daki en büyük sorunun su olduğuna dikkat çekti. Aydın, "Her bölgede susuzluk var. Yoğunlaşmadan dolayı aşırı bir yağmur var. Yılın dört ayı yağmur yağıyor fakat buharlaşma sebebiyle o sular çabuk çekiliyor. Bölge halkı çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Biz o bölgelerde yaptığımız projelerimize hem Tanzanya'daki halkın gündemine hem devletin gündemine hem Türkiye'deki insanların gündemine taşımak için böyle bir etkinlik düzenlemeye çalışıyoruz. Türkiye'deki problem de çok fazla. Türkiye su zengini bir ülke değil.  Su ayak izine baktığımızda Türkiye'de ortalama 250 litre kişi başına harcama var. Tanzanya'da bu 25 litre. Bir kişi bir 25 litre kovayı başlarında günde altı saat yürüyerek getiriyorlar. Sabah çıkıyorlar ve beş altı saat yol yürüyorlar bir kova suyla. O da buldukları çok temiz sular değil. Türkiye'de eğer suyumuza sahip çıkmazsak biz Afrika'daki aynı duruma düşebiliriz. O yüzden Türk halkına mesajımız lütfen suyunuza sahip çıkın, suyunuzu koruyun" dedi.Masailerin daha önce kendi köylerinden hiç çıkmadıklarını, ilk defa uçağa bindiklerini, ilk kez vapura binip deniz gördüklerini söyleyerek, "İstanbul'daki güzel yerleri gezdirerek zihinlerinde bir şey oluşturmasını istiyoruz. Afrika'daki halk Türk halkını çok seviyor. STK'larının Tanzanya'da yaptığı, Afrika'da yaptığı çalışmalar beğeniyle karşılanıyor. Dolayısıyla biz de Tanzanya halkıyla, Türk halkı arasındaki bu sıcak ilişkiyi Türkiye'ye taşıyalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTİYORUZ"Masai kabilesinden Adam Salum Choggy, "Türkiye'ye gelme amacımız, bizim köyümüzde su problemi var. Kadınlar sıkıntılı yaşıyorlar. Kadınlar uzun mesafe yürüyor,yorucu oluyor. Türkiye'den destek istiyoruz suyla ilgili " dedi.  Nancy Magere," Çok problem yaşıyoruz. Su nedeniyle başka işle uğraşamıyoruz çünkü su taşımamız lazım.  3-5 kilometre yürüyoruz su için" diye konuştu.

- İstanbul
Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler
Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler
Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler
Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler
Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler
Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler
Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler
Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler
Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler
Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler
Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler

İstanbul, Tanzanya, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde 18:02 Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor 17:45 Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı 17:36 Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı 17:19 Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi 17:03 Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var 16:41 Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur 16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok 15:09 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok

Son Dakika Haberleri
18:05 Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı
18:02 Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde
17:53 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı
17:45 Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor
17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
17:36 Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı
17:31 Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı
17:18 Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı
17:11 Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler!
17:07 Kocaeli'de yaşanan korkunç kazada servis minibüsünün sürücüsü hala araçtan çıkarılamadı
Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı         
18:05
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız         
17:38
Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı         
17:32
Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler! Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler!         
17:12
İntihar etmek için çatıya çıkan kadını polis ölümün kıyısından aldı İntihar etmek için çatıya çıkan kadını polis ölümün kıyısından aldı         
16:50
Eda Ece, sosyal medya hesabından Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı         
16:10
Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim         
15:59
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var         
14:42
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
8 kişinin öldüğü Travis Scott konseri sonrası Fortnite, Travis Scott'ı oyundan kaldırdı 8 kişinin öldüğü Travis Scott konseri sonrası Fortnite, Travis Scott'ı oyundan kaldırdı         
10:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 18:13:06. #1.13#
SON DAKİKA: Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement