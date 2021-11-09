Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler - Son Dakika

İSTANBUL'a gelen Masai kabilesi başlarındaki su kovalarıyla şehrin turistik yerlerinde yürüyerek su sorununa dikkat çekti.

Tanzanya'nın Arusha bölgesinde yaşayan Masai kabilesinden 6 kişi su sorununa dikkat çekmek için İstanbul'a geldi. Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Masailer, giydikleri geleneksel kıyafetleri ve başlarına koydukları su kovalarıyla Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Sultanahmet ve Üsküdar gibi turistlik yerlerini yürüyerek Afrika'daki su soruna dikkat çekti. Yaşadıkları sorunları anlattı. Ülkelerinde ortalama 5 kilometre yürüyerek temiz suya ulaşmaya çalışan Masailer başlarına koydukları kovalarla Üsküdar İskelesi'nden Kız Kulesine kadar yürüdü. Geleneksel danslarını yapan, şarkılar söyleyen Masaileri çevredekiler ilgiyle izledi.

"SUYUMUZA SAHİP ÇIKMAZSAK BİZ AFRİKA'DAKİ AYNI DURUMA DÜŞEBİLİRİZ"

Afrika'da çalışmalar yürüttüklerini ve çok sayıda su kuyusu açtıklarından bahseden Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği Başkanı Hacı Ali Aydın Afrika'daki en büyük sorunun su olduğuna dikkat çekti. Aydın, "Her bölgede susuzluk var. Yoğunlaşmadan dolayı aşırı bir yağmur var. Yılın dört ayı yağmur yağıyor fakat buharlaşma sebebiyle o sular çabuk çekiliyor. Bölge halkı çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Biz o bölgelerde yaptığımız projelerimize hem Tanzanya'daki halkın gündemine hem devletin gündemine hem Türkiye'deki insanların gündemine taşımak için böyle bir etkinlik düzenlemeye çalışıyoruz. Türkiye'deki problem de çok fazla. Türkiye su zengini bir ülke değil. Su ayak izine baktığımızda Türkiye'de ortalama 250 litre kişi başına harcama var. Tanzanya'da bu 25 litre. Bir kişi bir 25 litre kovayı başlarında günde altı saat yürüyerek getiriyorlar. Sabah çıkıyorlar ve beş altı saat yol yürüyorlar bir kova suyla. O da buldukları çok temiz sular değil. Türkiye'de eğer suyumuza sahip çıkmazsak biz Afrika'daki aynı duruma düşebiliriz. O yüzden Türk halkına mesajımız lütfen suyunuza sahip çıkın, suyunuzu koruyun" dedi.Masailerin daha önce kendi köylerinden hiç çıkmadıklarını, ilk defa uçağa bindiklerini, ilk kez vapura binip deniz gördüklerini söyleyerek, "İstanbul'daki güzel yerleri gezdirerek zihinlerinde bir şey oluşturmasını istiyoruz. Afrika'daki halk Türk halkını çok seviyor. STK'larının Tanzanya'da yaptığı, Afrika'da yaptığı çalışmalar beğeniyle karşılanıyor. Dolayısıyla biz de Tanzanya halkıyla, Türk halkı arasındaki bu sıcak ilişkiyi Türkiye'ye taşıyalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTİYORUZ"Masai kabilesinden Adam Salum Choggy, "Türkiye'ye gelme amacımız, bizim köyümüzde su problemi var. Kadınlar sıkıntılı yaşıyorlar. Kadınlar uzun mesafe yürüyor,yorucu oluyor. Türkiye'den destek istiyoruz suyla ilgili " dedi. Nancy Magere," Çok problem yaşıyoruz. Su nedeniyle başka işle uğraşamıyoruz çünkü su taşımamız lazım. 3-5 kilometre yürüyoruz su için" diye konuştu.



- İstanbul