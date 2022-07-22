Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla başlayan savaşın en önemli sonuçlarından biri olan küresel gıda krizinin aşılması için Türkiye'nin verdiği çabalar sonuç gösterdi. Türkiye ve BM'nin öncülüğünde İstanbul'da bir araya gelen taraflar, tahıl sevkiyatı anlaşmasını imzaladı.

"BU DÜNYANIN YARARINA BİR ANLAŞMA"

Anlaşmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı çabaları sayesinde gerçekleştiğini belirten BM Genel Sekreteri Guterres, "Bugün Karadeniz'de bir ışık var, umut ışığı, rahatlama ışığı. Sizin arabuluculuğunuz olmazsa olmaz bir görev gördü. Rusya ve Ukrayna temsilcilerine tüm engelleri aştınız, yeni bir girişimin önünü açtınız. Bu dünyanın yararına bir anlaşmadır" dedi.

"FİYATLARI DÜŞÜRECEK"

Anlaşma sayesinde fiyatlarında düşeceğini belirten Guterres, "Bu kıtlık eşiğinde yaşayan halklar için çözüm getirecek anlaşmadır. Bu girişim hatırı sayılır oranda 3 limandan gıda ticareti yapılmasını sağlayacak. Tahıl ve gıda ürünlerinin küresel pazarlara ulaştırılması için açığı kapatıp fiyatları düşürecek." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ"

Bu anlaşmanın kolay şekilde sağlanmadığını vurgulayan Guterres, "Ciddi çabalar sayesinde, tüm tarafların uzun mesai sayesinde bu sonuca vardık. Buradaki kararlılık hiç olmadığı kadar önemli. Bu girişim uygulanmalı. Türkiye hükümetine güveniyoruz. Hükümet buradaki kritik rolünü sürdürmeli. Bugün ortak bir koordinasyon merkezinin açılışını duyuracağız. Lütfen sözlerinizde durun dedim. Barış için de aynı şey geçerli. Kanlı savaş yürüten iki taraf arasında imzalanan bir anlaşma. savaş devam ediyor, insanlar ölüyor." ifadelerini kullandı.