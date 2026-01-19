MasterChef Türkiye'nin kazananı Sergen, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu - Son Dakika
MasterChef Türkiye'nin kazananı Sergen, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu

19.01.2026 01:16  Güncelleme: 01:21
MasterChef Türkiye'nin Altın Kupa konseptli büyük finali 18 Ocak Pazar akşamı gerçekleşti. Finalde Hasan ve Sergen karşı karşıya geldi. Üç günlük çekişmeli düellonun sonunda Sergen, jürilerden en yüksek puanı alarak Hasan'ı geride bıraktı. Sergen, MasterChef Altın Kupa'nın yanı sıra 5 milyon TL'lik büyük ödülün de sahibi oldu.

MasterChef Türkiye'de aylardır süren dev maraton, 18 Ocak Pazar akşamı nefes kesen bir finalle sona erdi. Altın Kupa için ter döken iki dev isim Hasan ve Sergen'in 3 günlük final düellosunda gülen taraf Sergen oldu. Somer, Mehmet ve Danilo Şef'ten en yüksek puanı alarak rakibini geride bırakan Sergen, hem MasterChef Altın Kupa'yı evine götürdü hem de 5 milyon TL'lik dev ödülün sahibi oldu.

PUAN FARKI İMZA TABAĞINDA AÇILDI

Üç gün süren final maratonunun ilk iki gününde Hasan ve Sergen baş başa bir mücadele sergiledi. İlk günkü "Türk Mutfağı" etabında Hasan teknik becerisiyle öne çıkarken, ikinci günkü "Uluslararası Mutfak" etabında Sergen yaratıcılığıyla aradaki farkı kapattı. Büyük final gecesine neredeyse eşit puanlarla giren ikiliden Sergen, finalin kaderini belirleyen "İmza Tabağı" etabında şeflerden tam puan alarak 5 milyon TL'lik ödüle uzanmayı başardı.

ŞEFLERDEN SERGEN'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Sonuçlar açıklanmadan önce yarışmacıları değerlendiren şeflerden Mehmet Yalçınkaya, "Bugün burada sadece bir yemek değil, bir disiplin ve gelişim hikayesi izledik" derken; Somer Sivrioğlu, Sergen'in risk alan tabaklarının şampiyonluğu getirdiğini vurguladı. Danilo Zanna ise Sergen'in tabağındaki lezzet dengesinin kusursuz olduğunu belirtti.

"BU KUPA TÜM SEVENLERİME GİTSİN"

Şampiyonluk kupasını havaya kaldırdıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan Sergen, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok çalıştım, çok uykusuz kaldım. MasterChef benim hayatımı değiştirdi, Altın Kupa ise bu yolculuğun en güzel tacı oldu. Bana inanan, destekleyen herkese, özellikle aileme ve memleketim Tekirdağ'a bu kupayı armağan ediyorum. Hasan çok güçlü bir rakipti, onunla yarışmak bir onurdu."

HASAN'DAN CENTİLMENCE VEDA

Yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Hasan, Sergen'i ilk tebrik eden isim oldu. Hasan, "Elimden geleni yaptım ama bugün Sergen'in günüydü. Kupayı hak etti, yolu açık olsun," diyerek izleyicilerden büyük takdir topladı.

Yarışmanın hemen ardından "Sergen" ve "MasterChefFinal" etiketleri sosyal medya platformu X'te dünya gündemine girdi.

