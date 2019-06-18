Mavi bayrak, Muratpaşa'ya ödül getirdi

Muratpaşa
Belediyesi, Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni'nde "En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü"nü aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye
Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) Fethiye
'de düzenlediği, 'Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni'nde dereceye giren belediyeler ödüllendirildi.
Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy da katıldı.
TURÇEV'in 2001 yılından itibaren 'çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinliklerinin etkili ve doğru bir şekilde yapılmasını temin etmek' amacıyla her yıl düzenlenen etkinlikte Muratpaşa Belediyesi, "En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü"nü 4'üncü kez aldı.
Ödül, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi
, Gazi Üniversitesi
ve Selçuk
Üniversitesinin Turizm Fakültesinden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda verildi.
Ödülü, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz
aldı.
Ödüle ilişkin açıklamada bulunan Başkan Uysal
, TURÇEV koordinasyonunda yürütülen 'Mavi Bayrak' programının çok önemli bir standardı ifade ettiği belirtti. Antalya
'nın doğal güzelliğini yansıtan falezlerinin denizle buluştuğu noktada hizmete açtığı falez plajlarında her yıl Mavi Bayrak sayısının arttığını ifade eden Uysal, "Üç, dört derken bu yıl falez bandında bulunan 5 plajımız da yani Erenkuş, Erdal İnönü
Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu Mavi Bayrak almaya hak kazandı." dedi.
Falez kıyı bandında çok özenli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:
"Mavi Bayrak, sadece deniz suyu temizliğini değil çevreye duyarlı tesisler, güvenlik önlemleri, hizmet kalitesi gibi birçok kriteri içeren bir standart. Muratpaşa'da ulaştığımız bu standardı koruyarak eğitim çalışmalarıyla genele yayılıyor olması bizi mutlu ederken, ödüle de değer bulunması yaptığımız çalışmalara ayrı bir anlam da katıyor."