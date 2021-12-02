'Mavi Nefes' otobüsünün yeni rotası: Bursa - Son Dakika

02 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

'Mavi Nefes' otobüsünün yeni rotası: Bursa

BURSA - Marmara Denizi'nde doğal yaşamı etkileyen ve afet niteliğinde olan müsilaj kirliliği ile mücadele kapsamında kurulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kararı ile bilinçlendirme faaliyetleri için hayata geçirilen Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü, 6 Aralık'ta Bursa'ya geliyor.

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nca alınan kararlar çerçevesinde bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını yürütmek üzere Sivil Toplum Örgütü olarak Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) görevlendirildi. TURMEPA tarafından Marmara Bölgesi'nde farkındalığın artırılması amacıyla hayata geçirilen 'Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü'nün ikinci durağı, Kocaeli'nin ardından Bursa oluyor. Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılacak Bursa etkinlikleri kapsamında 'Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü', 06-10 Aralık 2021 tarihleri arasında Bursa Kent Meydanı'nda konuşlanacak. Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü'nde 5 gün süre ile robotik kodlama ve üretim becerileri eğitimleri verilecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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